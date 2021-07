El presidente de Contigo Silleda, Julio Ramos, califica de “vago, vividor y derecha oportunista” al PP, tras anunciar este que pediría en pleno el acondicionamiento de varios parques infantiles. Ramos recuerda que su partido presentó ‘mociones’ (que no pueden ser tales ya que no tiene representación en la corporación) ya en 2020 por las deficiencias del parque infantil del CEIP de Silleda asi como en el de As Pedrosas.