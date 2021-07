“Soy el primer interesado en saber qué es lo que pasó con ese vertido y de dónde vino, pero es algo que todavía está sin aclarar”. Así valoró el alcalde de Lalín, José Crespo, el episodio del macrovertido que afectó a los ríos Asneiro, Deza y Ulla y que varios colectivos o técnicos de la Xunta sitúan en la depuradora de Botos. Para el mandatario este asunto no está ni mucho menos claro y se apoya en una comunicación de la empresa Espina y Delfín [concesionaria del servicio de aguas] que el sábado “nos apuntaba que no tenía nada que ver con la depuradora de Botos”. En es momento, dice, no se detectó nada extraño en los aliviaderos o el interior de la EDAR “que pudiera apuntar a ese episodio”. “El vertido lo hubo, es algo obvio, pero ¿quién lo hizo?; es algo por determinar”, remarcó el regidor ayer en una entrevista radiofónica.

Crespo entiende que los vertidos procedentes del polígono de Botos se fueron solventando a medida que las empresas gestionaron los “vertidos muy importantes en horas que no procedía” y la EDAR no funcionaba correctamente. “La concesionaria dice que de la depuradora en principio no salió, Aguas de Galicia está haciendo una inspección y si eso se produjo por un vertido de la depuradora habrá que actuar de forma inminente”, dijo.

Lo que le molesta al mandatario es el tratamiento que la oposición le está dando a un asunto, después de haber estado gobernando cuatro años sin haber hecho “absolutamente nada” por la gestión de las aguas fecales. Recuerda como único y cuestionable logro la depuradora de Zobra, “que no fueron capaces de ponerla a funcionar” por no incluir antes la red de saneamiento. “Es de juzgado de guardia que se rasguen las vestiduras cuando en cuatro años no hicieron nada, tampoco le tocaron a la depuradora de Botos, y nosotros haremos varias nuevas y arreglaremos otras”. Como solución a gran parte del problema de depuración en Lalín está la puesta en marcha de un tanque de tormentas, un proyecto de más de 6 millones, que la Xunta podría adjudicar el próximo año. “Esperemos que el PSOE lleve este asunto a la Fiscalía y también que lleve su inacción y la de Nicolás González Casares como responsable de Medio Ambiente en cuatro años con respecto a esa depuradora, pues no hicieron nada”.

Respaldo a Souto por llevar Feiradeza al Arena

“Parece que los señoritangos de Lalín no se dan cuenta y creen que Lalín es solo casco urbano, pero hay ciertas cosas que también son para el rural. El Arena es un multiusos, no solo un pabellón de deportes donde se pueden hacer todo tipo de eventos”. Así defiende el alcalde la decisión de su edil Avelino Souto de celebrar el certamen ganadero Feiradeza en el Arena. Porque, dijo, representa un sector clave en la economía y porque forma parte de la estrategia de relanzar este evento. Niega que el peso de los animales pueda causar daños a la pista, algo que fue corroborado por la empresa suministradora de la superficie, al margen de que la instalación no vaya a sufrir ningún tipo de daño al tomarse las medidas de seguridad oportunas. “Fui yo el que animé a Avelino a que no lo dudase porque, si se puede hacer en recintos de dimensión superior, por qué no en el Arena”, indicó.

Concepción propia de un modelo urbano

El gobierno cita esta noche (21.00 horas) a los vecinos del entorno de las rúas Principal y Loriga para explicarle el proyecto de humanización que se acometerá en breve en estas calles del corazón urbano. Las obras podrían comenzar ya la próxima semana y se prolongarán durante seis meses, con el objetivo de que estén listas de cara a la campaña navideña. El primer edil aprovechó este anuncio para replicar a la oposición sobre la peatonalización de espacios públicos como este.

“El anterior gobierno tenía un modelo y nosotros otro, cuando nos presentamos a las elecciones dijimos claramente lo que íbamos a hacer y el pueblo refrendó nuestro programa”. Así zanjó la posibilidad de limitar o prohibir el tránsito de vehículos por unas rúas que serán rehabilitadas con un proyecto incluido por el cuatripartito en el plan DUSI. La parte más compleja, dijo, es Loriga porque es preciso levantarla toda para dotarla de servicios, entre ellos, la separación de pluviales y fecales. Esta actuación no será precisa en el tramo de Principal que concluye en el Kilómetro 0 al haber sido ejecutadas hace más de dos décadas por Espina y Delfín en un proyecto que Crespo tildó de “modélico”.

As Dores y Cocido

Sobre las fiestas patronales y la Feira del Cocido, Crespo mantiene que habrá actos, aunque no en un formato prepandemia por razones obvias, pero que serán en septiembre. Sobre la situación sanitaria apeló a la prudencia, sobre todo de los jóvenes, y mostró su disconformidad con culpar a la hostelería del alza de contagios.