“Mi relato se inspira en el lagar que hay en mi casa, donde prensan las uvas”

Yolanda López de la Fuente, vecina de Merza, ha sido galardonada con el tercer premio del Certamen Internacional Brindis Literario dentro de la categoría de personas con discapacidad intelectual. Esta usuaria del CDR Cogami-Medelo es la autora del poema La chica de los pipos premiado con 200 euros.

–¿Cómo se define?

–Soy una mujer muy sencilla de 48 anos, vecina de Merza, en Vila de Cruces, que llevo años viniendo a Medelo donde siempre me han tratado muy bien. También soy una gran aficionada a escuchar música, que es por lo que más me conocen en Medelo. La verdad es que tengo gustos muy variados, desde La Década Prodigiosa hasta Lady Gaga.

–¿Qué fue lo que pensó cuando le dijeron que la habían premiado?

–Fue increíble. Cuando me comunicaron que era una de las ganadoras del Brindis Literario me puse muy nerviosa ya que no me lo esperaba. De todas formas, me siento muy afortunada porque se trata de un certamen internacional donde no es fácil que te premien.

–¿Participa en otros eventos similares al del Brindis Literario?

–Sí. En Medelo participamos en otros como el de Lingua de Namorar de la Xunta de Galicia, o el concurso de microrrelatos del Círculo de Recreo de Lalín o en varias ediciones del programa EN-RED-ARTE a través del taller de escritura creativa y durante el confinamiento también participamos en la iniciativa solidaria de escribir cartas de apoyo para las personas con coronavirus que estaban ingresadas y aisladas en los centros hospitalarios.

–¿De dónde surge la idea del poema “La chica de los pipos”?

–Como es un certamen patrocinado por una bodega busqué inspiración en algo relacionado con el vino. Por eso mi relato está inspirado en el lagar que hay en mi casa, que es donde prensan las uvas y hacen el posterior embotellado.

–¿Cómo se inició en la escritura? ¿Tiene pensado seguir con ello?

–Escribo desde que empecé en el centro que Cogami tiene en Medelo hace ahora unos 15 años, más o menos. Y sí, por supuesto que tengo pensado continuar escribiendo relatos fantásticos con pinceladas reales introduciendo nombres y anécdotas de personas que conozco. Me apetece mucho, la verdad.

–¿Podrá viajar para recibir su premio en La Rioja?

–Creo que debido a la situación sanitaria que tenemos la entrega de premios va a ser de forma virtual y con aforo limitado. La verdad es que es una pena pero estoy igual de contenta. Quiero agradecerle a la Asociación Igual a Ti y a la Bodega Carlos Moro el haberme premiado en su concurso literario.