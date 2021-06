El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, aseguró ayer que el Concello dispone ya de un informe técnico para alegar contra la línea de evacuación del eólico Órrea. Aseguró, además, que solicitó a la Xunta todo el expediente de Mesada, un proyecto que comenzó a perfilarse en 2012 y que la promotora modificó en varias ocasiones para no afectar a diversos restos arqueológicos.

Aún así, el gobierno cruceño no cumple con lo acordado en un pleno extraordinario, como indicó ayer el BNG: falta colgar toda la documentación y alegaciones en el sitio web del Concello; faltan los informes sobre las redes hidrológicas afectadas, así como informar a las parroquias sobre el impacto de los proyectos o contratar personal técnico para redactar informes de prevalencia de uso forestal, ganadero o medioambiental sobre el uso eólico de los terrenos. El portavoz del BNG, Álex Fiuza, echó en falta también un posicionamiento claro del Concello, mientras Taboada replicó que sus alegaciones no contaron con pegas por parte de la oposición e insistió en la necesidad de modificar la norma.

Precisamente, la moción del PSOE solicitando la actualización del Plan Eólico contó con el apoyo de los demás grupos, igual que la moción del BNG, que incluía otras cuestiones como ampliar la Red Natura o tener en cuenta las recomendaciones del Observatorio Eólico de Galicia sobre contratos con particulares y comunidades de montes.

Adjudicado el SAF

Hubo momentos del pleno de ayer más calmados, como la votación para adjudicar el SAF de Cruces, que ejecutará la única empresa aspirante, Sociser Galicia. El servicio tendrá un coste anual de 485.793 euros, como indicó ayer en el pleno la concejala de Servizos Sociais, Mireya Otero. El contrato durará tres años, prorrogables por otros dos. El contrato del SAF en Cruces estaba caducado desde octubre de 2019. La adjudicación salió adelante por unanimidad, pero el BNG instó a cumplir las reuniones periódicas (cada seis meses) de la comisión de seguimiento, para comprobar el buen funcionamiento del servicio.

El gobierno cruceño tiene aún pendientes de licitar servicios que ya heredó caducados del ejecutivo anterior del PP, como la escuela de música y la escuela deportiva. A preguntas de la concejala del BNG Carlota Salgado, el edil de estas dos áreas, Julio López, prevé que los pliegos para la contratación de la escuela de música salgan ya este mismo mes, mientras que los de enseñanzas deportivas todavía están en estudio.

Más incertidumbre rodea a la plaza de conserje. La convocatoria se hizo pública en septiembre de 2019, pero hasta el pasado diciembre no comenzaron las pruebas por demorarse el nombramiento del tribunal. Ayer, el gobierno tuvo que admitir que todavía no se adjudicó la plaza porque la partida presupuestaria no tiene dotación económica. A esas pruebas estaban admitidas 88 personas, que pagaron las tasas correspondientes y de las que una ganó esa plaza, recalcó el BNG. Fue este partido quien recriminó al ejecutivo por hacer caso omiso de las quejas del ANPA del CEIP Cerdeiriñas, por no cubrir la baja del conserje. López aseguró que desde la dirección del centro se le indicó que se arreglaban hasta finales de curso. La baja del conserje coincidió con la de su compañero del CEIP Nosa Señora da Piedade.

Desbrozadoras de urgencia y de fuera de Cruces

No hay suplemento para la plaza de conserje, pero sí uno de 108.947 para pagar facturas como las vallas de seguridad de Loño, un muro de contención junto a la parada de bus escolar de Ollares o 3 presupuestos ara un nuevo remolque (18.137 euros) y dos desbrozadoras (de 15.125 y de 4.239). La oposición frenó este suplemento, al entender que no es urgente adquirir esta maquinaria. Para Taboada sí, “porque las que teníais son chatarra” del año 94 y que se someten a varias reparaciones. El Concello no solicitó presupuesto a ninguna empresa cruceña (hay, al menos, tres), sino a una de Albacete y otra de Porriño. Este suplemento llevaba incluido un gasto de 35.003 euros para un vial de acceso al polígono de O Camballón. Al quedar rechazado, el gobierno intentó meter el proyecto fuera del orden del día. La oposición forzó su retirada para poder estudiarlo con calma. La obra puede hacerse hasta el 31 de octubre.

El BNG retira su apoyo a iniciativas del ejecutivo

A lo largo del pleno, la oposición recriminó al concello por tener que abordar expedientes de modificaciones de crédito y suplementos, a pesar de que hubo ya tres reuniones entre ejecutivo y oposición para consensuar los presupuestos. Desde el PP, Manuel Souto urge la aprobación de las cuentas para este año porque así podrán convocarse, por ejemplo, las ayudas que palíen el impacto del COVID. El BNG dejó claro ayer que no iba a apoyar ninguna iniciativa plenaria del gobierno e vista de que no hay voluntad de sacar los presupuestos ni de aclarar qué proyecto de gestión tiene Xuntos. Fiuza fue más allá y reprendió a Taboada por no respetar, tampoco, el acuerdo a que habían llegado para que Xuntos accediese a la Alcaldía. Desde las bancadas populares, Souto y Jesús Otero afearon al gobierno por decirles a los vecinos que la ampliación del cementerio de Añobre no se llevaba a cabo por la falta de presupuestos, “cuando ni siquiera está reflejada”. El BNG asegura que Xuntos usa la misma excusa con una pista en Caselas, en la parroquia de Loño.

El PP propone promocionar el Galo en diciembre

Ya en ruegos y preguntas, la socialista Carmen Silva preguntó por la revista comercial que impulsaba el Concello y que tendría que haber salido ya a mediados de enero. El PP animó al gobierno a hacer en diciembre una “fiesta potente” que promocione el Galo de Curral. El concejal de Festexos, Julio López, indicó que se están barajando un par de fechas. Es uno de los reclamos turísticos de Cruces, igual que el Museo da Minería de Fontao. Salió adelante la moción del BNG para impulsar su uso y el plan de convivencia con el poblado minero. López aclaró que desde este sábado el guía turístico estará en el poblado. También por unanimidad se aprobó la moción del PP para mejorar la red de internet. Cruces en 2020 no envió a Amtega el listado con las zonas de mala o nula cobertura.