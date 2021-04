La corporación de Vila de Cruces respaldó ayer un acuerdo de intenciones frente al boom de proyectos eólicos que se ciernen sobre el municipio. El documento original que el gobierno remitió horas antes del pleno a la corporación contemplaba alegar contra parques fuera de las Áreas de Desenvolvemento Eólico (ADE) o de los enclaves que marcaba las Directrices da Paisaxe, así como solicitar una moratoria eólica hasta una nueva planificación. Es, a grandes rasgos, una propuesta similar a la que días atrás sacó adelante la corporación lalinense.

A estos dos puntos se añadieron otros cuatro, a instancias de la oposición: contratar a un técnico y a un experto jurídico para redactar las alegaciones; convocar la junta de portavoces una vez que estén listos estos alegatos; instar a la Xunta a emitir un informe desfavorable contra los parques de Cunca, Axóuxere y Rodeira; y ofrecer un servicio de asesoramiento a los vecinos afectados por estos complejos.

El PP alegó contra Porcallos

La corporación respaldó el acuerdo, pero volvió a dar, una vez más, un tirón de orejas al gobierno local: el 29, dentro de una semana, acaba ya el plazo para alegar contra Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, cuya línea de evacuación afecta a San Pedro de Losón. Así que el Concello tendrá solo una semana para alegar contra este proyecto. Hay más margen (hasta mediados de mayo) para los otros tres parques mencionados. Por su parte, el PP ya presentó alegaciones contra Porcallos y Val do Folgoso, al igual que una veintena de vecinos.

Los tres partidos de la oposición dejaron constancia de su sorpresa, porque esperaban que en el pleno de ayer ya hubiese un esbozo de alegaciones. Carmen Silva, desde el PSOE, indicó que el documento de acuerdo (inspirado en un modelo del colectivo Petón do Lobo) se centraba solo en cuestiones ambientales, mientras Álex Fiuza, líder del BNG, recordó que los vecinos de Bodaño “llevan meses luchando contra los eólicos, pidieron una postura clara del gobierno y no hubo ningún tipo de posicionamiento”. El domingo, precisamente, el PP se reúne con estos vecinos.

Ante la ausencia del regidor Luis Taboada, y a preguntas del popular Jesús Otero, el teniente de alcalde, Julio López, no supo confirmar si Taboada presentó alegaciones contra el megaparque ni el resultado de las reuniones con alcaldes de otros municipios afectados por este proyecto. Tampoco quedó claro si, como anunció Taboada días atrás, los técnicos comenzaron a trabajar en un diseño alternativo al que presentó la promotora del megaparque, Green Capital Development.

Nueva plataforma

“Tendríais que hablar un poco de qué cosas tiene el alcalde sobre la mesa”, le recomendó el número dos del PP, Manuel Souto, al gobierno en minoría. Al preguntarle quiénes serían los técnicos, López apuntó que “es un tema que lleva Luis a título personal”. Recalcó, por otra parte, que una técnica municipal ya está facilitando mapas e información a los vecinos que se acercan al consistorio para tener más información de los parques que afectan al municipio.

Para el PP, el pleno de ayer tendría que haber servido para que el gobierno presentase a la corporación un paquete de alegaciones, a las que poder hacer aportaciones desde los otros tres partidos. Desde el BNG (que alegará a nivel comarcal contra estos macro proyectos), está claro que los populares “iban preparados para disparar contra el alcalde”. Este sábado, la lucha sigue en Cruces, con la presentación de una plataforma.

La reclamación de Lalín cuesta 7.000 euros

Para elaborar su alegación contra el megaparque de Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, Lalín tuvo que pagar 2.500 euros por el informe jurídico que elaboró la empresa Gonzalo Abogados, y toros 4.500 por el informe ambiental de la firma Tysgal. Según el alcalde, José Crespo, este gasto habría sido innecesario si el Ministerio para la Transición Ecológica contactase con la Xunta para ver que estos parques no cumplen con la normativa gallega. “El ministerio no tiene el más mínimo filtro para sacar” estos parques con más de 50 MW, se queja el regidor. Otro ejemplo de la desidia del gobierno central está en que estos proyectos eólicos no llevan aparejados un plan industrial, un requisito que sí se exigía para las propuestas que tramitaba la Xunta durante la pasada década. Crespo mostró su disposición a un frente comarcal contra los “especuladores del aire, que lo único que pretenden es tener un montón de parques abiertos, supongo que para salir a bolsa o para cualquier otro fin”. Insiste en que estos megaparques “nacieron muertos”, al chocar con el Plan Eólico.

Renovación de luminarias

El gobierno mostrará a la oposición la aleación a los eólicos, para que realice aportaciones. Hoy hay dos reuniones de portavoces; en la vespertina abordarán el pliego de la renovación de luminarias que se acometerá con una ayuda del IDAE. Supone una inversión de más de 8,5 millones y la intención de Crespo es llevarlo ya al pleno del presente mes.