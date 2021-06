La última temporada de sidra genera unos 50.000 litros en los lagares de A Estrada

Si mayo es el mes del salmón en A Estrada, junio se ha ganado por méritos propios convertirse en el de la sidra. Hace más de una década que el sector sidrero recuperó músculo en el municipio, sacando a esta tradición en tierras estradenses de un largo letargo. El auge del sector económico de la manzana y la sidra abrigó el alumbramiento de la asociación Maceira e Sidra de A Estrada y, de su mano, de una Feira da Sidra que este año celebraría su novena edición. Sin embargo, como sucedió en 2020, la crisis sanitaria impedirá que este primer fin de semana de junio se escancie en la Praza da Constitución. No obstante, serán muchos los estradenses que no dejarán pasar de largo la ocasión de descorchar una botella de sidra con sabor local para brindar por una actividad que trata de recuperar el ritmo de consumo, ya que el del proceso natural que le es propio no se ha detenido en ningún momento. Con el abillamento realizado entre los meses de abril y mayo, desde Maceira e Sidra se calcula que la producción de los lagares estradenses para este año rondará los 50.000 litros de sidra.

“Ahora solo podemos esperar a que esto se reactive y que la gente comience a consumir”, indican desde el sector. Esperan que la apertura de la hostelería y el avance hacia lo que semeja normalidad se alíe a la vacunación masiva para favorecer que las ventas del sector puedan recuperarse, después del impacto que la crisis sanitaria tuvo para algunos lagares locales, en especial aquellos que realizan una apuesta más importante por la exportación hacia el mercado extranjero.

Más lagares, más productos

En estos momentos existen en A Estrada cuatro sidrerías con el correspondiente registro sanitario y aguardan que una más –Sidra de Vea– se sume a este marco productivo. El sector realizó también una apuesta por la diversificación de los productos, sumando a distintas variedades de estos caldos otros derivados, como el vinagre de sidra, la ginebra o el mosto, una bebida que está cosechando una importante éxito y que está llevando a los lagareros a reservar una parte de su producción para esta bebida sin alcohol.

Por otro lado, desde Maceira e Sidra se reconoce que el cultivo de la manzana ecológica destinada a la producción de sidra no deja de aumentar en A Estrada. El último año dejó otras diez hectáreas más, situándose el municipio por encima de las 100, todas con sello ecológico.

Otra apuesta importante del sector es el turismo ligado a la sidricultura, ámbito para el que se retomará el breve el relanzamiento –a través de la señalización y la promoción– de la Ruta da Sidra.