Se cierra el círculo. Un entorno natural envidiable, zona para darse un chapuzón si el calor aprieta, espacio para desplegar la toalla, sombra y frescura para leer o reclamar la siesta como producto patrio, el puente medieval de Pontevea como telón de fondo, la posibilidad de practicar deporte en el agua o caminando junto a ella... A Praíña, en la parroquia estradense de Couso, sube la apuesta: ahora los visitantes tendrán la oportunidad de escanciar sidra ecológica con sello de A Estrada a las riberas del Ulla.

La Asociación Entre as Pontes informó ayer de que este fin de semana el entorno que lleva cuidando los últimos años acogerá un evento de presentación de este espacio como un entorno dispuesto a recibir a los visitantes con los brazos bien abiertos. El colectivo llegó a un acuerdo con la Sidrería Rabiosa para apostar desde su nuevo chiringuito –estará abierto hasta el mes de octubre– por la sidra estradense. En estas instalaciones, que lucen ya en el entorno a través de una construcción que apuesta de forma decidida por la integración en el paisaje, tendrán también una oferta gastronómica para esta temporada basada en hamburguesas con carnes gallegas, algunas de tipo gourmet. No faltarán los bocadillos y las patatas fritas. Asimismo, Entre as Pontes tiene previsto contar con un servicio de pulpería los domingos y festivos al mediodía.

La temporada arrancará en este 2021 en el recinto con el antiguo chiringuito demolido, acción que permite a la zona de playa ganar amplitud, integración paisajística y seguridad, ya que la construcción suponía un obstáculo para la crecidas del Ulla y también un peligro para los usuarios por desprendimientos de cascotes, habida cuenta de su estado semirruinoso.

Captación de socios

La asociación, que obtuvo un convenio de arrendamiento de este espacio por un período de 20 años, está en plena campaña de socios, incorporando cuestiones como el uso exclusivo de barbacoas o mobiliario reservado a asociados, entre otras ventajas que piensa ir implementando.

Este viernes el Chiringuito A Praíña abrirá sus puertas a las 15.00 horas. Se activará también la Zona Camper, un espacio de 12.000 metros cuadrados para autocaravanas, caravanas y campers, de carácter gratuito, que podrá ser usado ya para los eventos del fin de semana. El sábado por la mañana, a las 10.00, se presentará la nueva ruta de senderismo acondicionada por la asociación. Será un recorrido circular y guiado por estos cinco kilómetros, apto para todos los públicos. Ya a las 13.00 horas arrancará una sesión vermú con representación de productos de Sidrería Rabiosa, entre ellos dos tipos de sidra y una ginebra elaborada con manzanas autóctonas. De 18.00 a 23.00 horas habrá puestos de pulpo y sidra a precios populares. Para los más pequeños se reservan, de modo gratuito, hinchables tipo flotadores y pelotas. Ya el domingo, el servicio de bar abrirá a las 11.00 y, desde las 16.00, se alquilará kayaks y material de paddle surf con Absolute Aventura.