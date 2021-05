Vecinos con más de cien vueltas

De los 313 municipios gallegos, en torno a solo 30 carecen de personas que rebasan los 100 años. Así, en base a los datos del INE de 2020, Galicia es la cuarta comunidad de España con el número más alto de personas longevas, al contar 1.823 centenarios.

Hace años que la pirámide poblacional de Galicia está tomando, en realidad, la forma de un jarrón, por el recorte de hijos y por la longevidad de las personas mayores. Esto afecta aún más al interior de la comunidad: las provincias de Lugo, Ourense y el interior de Pontevedra, donde se asientan Deza y Tabeirós-Montes. Nuestras dos comarcas, según el IGE, suman 96 personas con 100 años o más a comienzos de 2020, sobre las 623 que residen en toda la provincia.

Así, Deza y Tabeirós-Montes es el territorio donde viven más centenarios, solo por detrás de las comarcas que capitalizan las dos grandes ciudades, pues la de Vigo contabiliza 227 centenarios, y la comarca de Pontevedra (en la que se incluye Cerdedo-Cotobade), 96.

Dozón le gana a Vilagarcía

Dentro de Deza, destacan las personas centenarias de Lalín, con 26 vecinos que superan las 100 primaveras, y Dozón, con 18 Agolada ya cae a los 10 centenarios, mientras que Silleda y Vila de Cruces tienen 9 cada uno. En Tabeirós-Montes, viven 15 personas centenarias en A Estrada, y otras 7 en Forcarei. Con esos 18 centenarios, Dozón supera no solo a la capital estradense, sino a concellos de bastante más población, como Vilagarcía de Arousa (con 37.565 vecinos y 17 centenarios).

Este buen número de vecinos centenarios puede ser debido al profundo envejecimiento poblacional del interior gallego. O no. El presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Miguel Ángel Vázquez, asegura a Europa Press que hay más longevos en Galicia que en otras comunidades debido al estilo de vida. Está convencido de que influye el contacto con el rural mediante el cuidado de, por ejemplo, la huerta. El rural también tiene la ventaja de poder mantener una relación casi a diario con los vecinos, y mucho más sosegada de lo que sería en un entorno urbano. Eso sí: Vázquez alerta de que el 80% de las causas de una vida corta son atribuibles no al entorno donde pasemos la vejez, sino “al estilo de vida, a cómo cuidas tu cuerpo. Tener abuelos longevos no es garantía de longevidad”.

