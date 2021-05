Vecinos de Paramá piden una batida tras ver fincas arrasadas por el jabalí

Indican desde el colectivo vecinal que una hembra con varios jabatos se dieron en las últimas noches un auténtico festín en campos recién sembrados de maíz y patatas, ocasionado importantes pérdidas económicas para quienes dedicaron también su esfuerzo a cultivar estas fincas. Señalan que la problemática no es nueva en este enclave del rural de A Estrada. No obstante, ponen el acento en que el conflicto no se limita a Paramá, sino que también se extiende a otros lugares de la parroquia.

Otra de las preocupaciones trasladadas ayer por la asociación vecinal es la presencia de esta fauna salvaje en la carretera que une Souto de Vea con Portela, con el consiguiente riesgo para los conductores.