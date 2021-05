Los ERTE suben las consultas en gestorías para realizar la declaración de la renta

El pasado 7 de abril comenzó la campaña para presentar la declaración de renta y patrimonio de 2020. El confinamiento y las sucesivas restricciones de la pandemia provocó que los negocios de prácticamente todos los sectores tuviesen que acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Así, las personas trabajadoras tuvieron dos pagadores mientras duró el ERTE: su empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE.

Antes de la pandemia no era obligatorio presentar la declaración de la renta si no se cobraban más de 22.000 euros al año. Pero ahora, como hubo más de un pagador, hay que presentarla si los cobros superan los 14.000 euros y si lo que ingresó el SEPE mientras no se trabajaba rebasa los 1.500 euros. De ahí que en las últimas semanas hayan aumentado las consultas en las gestorías, que aguardan un incremento de clientes en cuanto arranque junio. Aunque la campaña termina el 30 de ese mes, la propia Agencia Tributaria recomendó esperar a principios de junio “porque el SEPE no está colgando bien los datos, no está actualizando las devoluciones” que ya han tenido que hacer varias personas porque el servicio de empleo estatal le ingresó cantidades indebidas que ahora, meses después, les reclama por carta, como indican desde la Asesoría Parque 7, en Silleda.

Sin retenciones

A esas devoluciones por cantidades ingresadas indebidamente se suma otra cuestión: que los cobros del SEPE mientras uno está en paro no suelen tener ningún tipo de retención, así que lo más probable es que la declaración de las personas que estuvieron o están bajo ERTE van a salirles a devolver. “Y cuanto más se alargue el ERTE, más se alargarán los periodos sin retenciones” y, con ello, crecen las cuantías a devolver, explica Fe Cortizo, de la Gestoría Cortizo, en Lalín. Explica que ya hubo alguna que otra consulta por la declaración de la renta en estas semanas, pero espera que el grueso de clientes tenga lugar a finales de mayo y principios de junio. Menciona que, al menos, Hacienda permita que las rentas que salen a devolver, en casos afectados por ERTE, puedan realizar los pagos en seis meses y sin intereses. Las asesorías consultadas no indican una horquilla sobre cuánto tendrán que pagar los contribuyentes que se sometieron a un ERTE, puesto que eso depende de los ingresos o de las devoluciones que se hicieron ya, entre otras cuestiones.

Documentación más engorrosa

Entre los datos desactualizados del SEPE y el hackeo que sufrió la página web en marzo, los clientes de gestorías tienen que dar varias vueltas para aportar toda la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta. Porque si el SEPE ingresó de más y nos reclama cantidades, éstas figurarán en el borrador de la renta si fueron devueltas en 2020, pero si se devolvieron en 2021, es posible que el borrador no recoja ese ajuste. Y hay todavía otra posibilidad: si el SEPE reclama cantidades una vez que ya está remitida la declaración de la renta, el contribuyente puede devolver la cantidad que se le pide pero tendrá que pedir una rectificación de la autoliquidación, para no volver a toparse con nuevas dificultades el año que viene. Otra cuestión: las deducciones familiares no van a verse afectadas, porque están vinculadas a la Seguridad Social y al cobro de prestaciones.

Errores ya en los comienzos

La pandemia sanitaria fue un auténtico campo de experimentos, por lo novedosa que era la situación. Hubo que aprender a usar geles hidroalcohólicos, dominar términos como “inmunidad de rebaño” y hasta distinguir, por colores, los distintos niveles de restricción según el alcance de la enfermedad en cada municipio. Así que el mundo laboral no iba a quedarse al margen de esta nueva realidad. Ya al principio de los ERTE, centenares de trabajadores alertaron de errores en los datos personales que manejaba el Servicio Público de Empleo Estatal, sobrepasado por la avalancha de solicitudes. Más cerca en el tiempo, sindicatos y trabajadores también señalaron que las prestaciones por desempleo en abril se cobraron más tarde de lo normal, por el ataque informático que sufrió la web en marzo. Pero hay otras cuestiones, como personas que han sido despedidas de sus empresas y que, sin embargo, según el SEPE fueron sometidas a un ERTE y a las que, por tanto, le reclaman devoluciones de prestaciones

Defensor del Pueblo

Ante la avalancha de errores de ingresos y reclamaciones, en marzo el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió de oficio una actuación ante el SEPE y la Agencia Tributaria para conocer las medidas que iban a aplicarse para evitar que estos errores de la administración pública penalizasen a trabajadores en ERTE. La entidad solicitó a los dos organismos que se coordinasen mediante un volcado de datos. Admite que si un contribuyente cobró una prestación sin derecho, ésta debe incluirse en la declaración de la renta y ser devuelta.