A Banda da Loba dibuja canciones

Hay preguntas difíciles de contestar. Y, desde luego, resulta una tarea ardua decidir si el talento se hereda o no. Puede que las hermanas Porto, de A Estrada, tengan una respuesta contundente puesto que, en su caso, la contestación sería rotunda: “¡Sí!”. Dos de ellas, Andrea y Marcela Porto, son integrantes de A Banda da Loba. Y la tercera no se queda atrás. Aunque Lara no forma parte del grupo, sí ha colaborado con ellas en diferentes ocasiones.

De hecho, ha sido la responsable del diseño del último videoclip de la banda gallega, Darío a diario, en el que también se homenajea uno de los poemarios de Xela Arias, la escritora a la que se le han dedicado las Letras Galegas de este año. Esta nueva canción de A Banda da Loba está incluida en su último trabajo, Hasme oír, también dedicado de forma íntegra a Arias.

Un videoclip ilustrado

“El poemario Darío a diario, en el que está basada la canción, refleja varias ideas acerca de la maternidad y de la infancia desde el punto de vista de la madre. Pensamos que sería buena idea hacer un videoclip ilustrado y Lara, a la que también le gustaba mucho su poesía, decidió lanzarse a hacerlo”, explica Andrea Porto. En su relato también quiso agradecer a la productora Seispés el trabajo de montaje, así como al resto de personas que colaboraron con el videoclip.

Así es que las imágenes que acompañan a la nueva canción de A Banda da Loba van hilando todo el imaginario que Xela Arias reflejó en su poemario. Es decir, Lara Porto trató de profundizar en su obra y en su vida, generando ilustraciones que fuesen más allá de los versos escogidos para componer la canción.

La gira

Este nuevo videoclip, que salió a la luz el domingo, sirvió de antesala a las Letras Galegas. Y, también, a la frenética gira que está llevando a las integrantes de A Banda da Loba a recorrer toda la geografía gallega.

Andrea reconoce que están muy ilusionadas con los conciertos que todavía les quedan por hacer, dado que el año pasado el coronavirus frenó la música. Aunque la crisis sanitaria ha sido un obstáculo indudable para la cultura, no cabe la menor duda de que A Banda da Loba no conoce límites.