Cae la matriculación de vehículos en el primer trimestre del año

La matriculación de vehículos en las comarcas cayó en el primer trimestre respecto al mismo período del año pasado. Entre enero y marzo fueron 225 unidades las registradas ante la Dirección General de Tráfico, 41 menos.

Los últimos datos de la DGT nos indican que hubo 132 matriculaciones de turismos (45 menos), 43 camiones o furgonetas (uno más), 22 motocicletas (cinco más), un autobús (habían sido tres en el primer trimestre del año pasado), cuatro ciclomotores (uno más), 11 remolques y semirremolques (dos menos) y una docena de tractores industriales (cuatro a mayores). El desglose por municipios podemos concluir que Lalín totalizó en los tres primeros meses del año 88 altas (52 turismos), en Silleda fueron 39 (17 automóviles) y una quincena en Vila de Cruces (10 turismos). En Rodeiro las tres matriculaciones corresponden a automóviles y en Agolada son cuatro de ocho. Las tres altas de Dozón son turismos. Los estradenses dieron de alta 49 máquinas a motor (29 automóviles) y siete de las nueve matriculaciones de Forcarei también se ciñen a este segmento de vehículos. En Cerdedo-Cotobade la DGT constata la matriculación de siete turismos y un total de una quincena de unidades.

Accidentes

Por otro lado, las comarcas fueron escenario de dos accidentes. Anteayer un particular llamó al 112 para informar de uno en el municipio estradense, aunque no podía asegurar si había personas heridas o atrapadas pero sí indicaba que los coches interrumpían la circulación. Durante la llamada, también los servicios sanitarios de urgencia comunicaban al 112 que acababa de producirse un accidente entre dos coches, en la PO-841, a la altura de Couso. Además, indicaban que un helicóptero medicalizado se dirigía al punto, puesto que, en el interior de uno de los vehículos había un varón que no reaccionaba. También se requirió la intervención del personal del servicio de mantenimiento de la vía, que se encargó de la reparación de los desperfectos ocasionados en la carretera debido al impacto. La persona herida fue trasladada por los servicios sanitarios al Clínico.

Por otro lado, a las 14.20 horas de ayer se produjo un siniestro en el vial que une las parroquias lalinense de Prado y Losón en el que resultó herida una mujer de 71 años, ocupante de un coche sin carné, que fue trasladada en ambulancia. En el operativo intervino Emerxencias de Lalín y una patrulla de Tráfico.