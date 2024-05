El año de las remontadas granates

[object Object]

El Betis Deportivo prepara el encuentro contra el Pontevedra del próximo domingo con dos bajas importantes: la de Xavi Pleguezuelo, que se lesionó en la primera eliminatoria del play off y sufre una distensión en la rodilla, y la de Mawuli. Aunque el club sevillano todavía no ha confirmado el alcance de la lesión de este último, es muy probable que no esté en el partido definitivo por el ascenso a Primera RFEF. El ghanés se lesionó el pasado domingo en un lance del partido contra el Pontevedra, en un mal apoyo que afectó a su rodilla y le obligó a abandonar el campo. De confirmarse, sería una baja muy importante para el filial verdiblanco, ya que el centrocampista, un fijo en los esquemas de Arzu, es el máximo goleador del equipo.