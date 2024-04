Afición y concentración para el derbi

El Pontevedra encara el último mes de liga regular totalmente concentrado en lograr el objetivo del ascenso directo a Primera RFEF. Con el Ourense como líder provisional, tras su triunfo de ayer contra el Coruxo (5-1), el cuadro granate depende totalmente de sí mismo para conseguir el salto de categoría por la vía rápida, pero el margen de error es mínimo. El primer obstáculo será, esta tarde, un Compostela que pelea por meterse en el play off y que quiere hacer valer el factor campo (16.30 horas, estadio Vero Boquete). Sin embargo, parte de la grada compostelana se teñirá de granate tanto por el viaje de aficionados organizado por el Pontevedra, como por los desplazamientos particulares que se prevén a la capital gallega.

“Estamos sintiendo que va a haber movimiento, esa marea granate que pedíamos y demandábamos. Aunque aquí ya no hacía falta hacerlo, siempre que hemos jugado cerca de casa se han hecho sentir”, valoró Yago Iglesias. El entrenador del Pontevedra señaló que, “en este caso, es un duelo bonito, un derbi que cumple muchos requisitos para llamar la atención. Lo primero, los nombres de los clubs, sin desmerecer al resto, por historia. A principio de temporada, todos daban a estos dos equipos como candidatos para aspirar a todo. El momento de la temporada, en el que solo quedan cuatro jornadas… hay muchos alicientes”.

Sobre el rival, Iglesias se espera un Compostela similar al que cayó por 3-0 en Pasarón en la primera vuelta, pero con mejor dinámica. “El actual entrenador, Antón (Permuy) estuvo de segundo de Míchel cuando llegó él. Por lo tanto, creo que no es un cambio muy radical. No creo que sea de la noche al día. Cuando estás en un segundo plano, como era su caso, el primer entrenador es el que toma las decisiones, pero te permite conocer a la plantilla, estar de primera mano sintiendo lo que son los jugadores. Después de un tiempo así, le han dado la oportunidad. Para mí, no hay mucho cambio. Cuando los analizas se perciben ciertos matices. Pero la plantilla es la que es y el fútbol es de los futbolistas. Por eso nos centramos en el colectivo, teniendo en cuenta los matices que pueden cambiar”, apuntó.

Iglesias insistió en que “tenemos que centrarnos en lo nuestro. La realidad es que aunque la jornada empieza el sábado, hasta el domingo a las 8 o 9 no acaba. Tenemos que aislarnos de todo eso, seguir la hoja de ruta como la hemos llevado hasta la fecha, no volvernos locos porque solo queden cuatro jornadas. Hasta la última jornada va a estar la liga competida. Es un partido más, evidentemente quedando menos puntos, siendo un derbi, un partido bonito y lo que nos jugamos todos, pero al final son tres puntos y vamos con toda la idea de sumar de tres y seguir sin tener que pensar en lo que hacen los demás”.

El técnico granate, además, resta importancia a las bajas que tendrá el Compostela. “Es una plantilla larga, con muchísimo nivel. Juegue quien juegue, esté quien esté. En la primera vuelta, también tuvieron varios jugadores en banquillo y sin poder estar. Llegaron aquí y nos costó muchísimo. Insisto en que es una plantilla larga y aún por encima, con el cambio de entrenador, ya antes apostaban por gente de la cantera, ahora suben al entrenador del juvenil que los conoce bien. Más efectivos, más variantes. Tienen jugadores de sobra para afrontar el partido para ponérnoslo complicadísimo y ese ha sido el mensaje durante toda la semana. Nosotros no vemos nombres a nivel individual. Analizamos el colectivo, lo que es el club en sí y hace ver que es un gran equipo. En las dos últimas han hecho cuatro de seis, han cambiado la dinámica y nos lo van a poner complicado”.

