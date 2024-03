Punto amargo para conservar el liderato

Punto agridulce del Pontevedra en su visita al Rayo Cantabria, no tanto por haber realizado un gran partido, sino más bien por haber encajado el gol del empate en el tiempo de descuento, a segundos para el pitido final, y porque el conjunto granate consiguió ponerse por delante en dos ocasiones, pero no supo conservar su ventaja. Por lo demás, el resultado en Santander tiene una lectura positiva para el equipo de Yago Iglesias, que consiguió puntuar en un escenario muy complicado y, lo más importante, se mantiene como líder del grupo I de Segunda RFEF, aunque con el Ourense empatado a puntos en segunda posición.

El encuentro se le puso pronto de cara al Pontevedra, que en su primera ocasión clara ya vio portería. Corría el minuto 10 cuando Yelko Pino puso un buen pase al espacio, a la espalda de los centrales, a Charly, que lo atacó, controló y cruzó la pelota ante la salida de Germán para abrir el marcador.

Partido plácido para los granates en unos primeros 20 minutos en los que el filial racinguista no generaba apenas peligro. Pero el Rayo Cantabria despertó y acarició el empate en una jugada muy rápida que empezó con un envío largo a Delgado, que se plantó solo ante Edu y le pegó con la izquierda, pero el meta envió la pelota a córner en una buena intervención.

A partir de ahí, partido de alternativas, con opciones en ambas áreas. Superada la media hora de juego, Charly, tras una dejada de Yelko, disparó buscando la escuadra, pero la pelota se fue muy desviada. Respondió el Rayo Cantabria con un remate de Neco también muy desviado. Avisó el Pontevedra en el tramo final del primer tiempo de nuevo por medio de Charly, que recibió un buen pase de Chiqui, pero su remate salió rozando el palo.

En el minuto 42, Santamaría ponía el empate en el marcador en un córner lanzado por Adrián Corral que cabeceó mal en el primer palo Carrascal, pero eso hizo que la pelota le cayera al delantero en el corazón del área y no falló en su remate.

El Pontevedra intentó reaccionar rápido para irse al descanso en ventaja. Chiqui se fue por la banda izquierda y centró a Charly, que pasó atrás a Yelko, pero la defensa desvió su tiro a córner. En ese saque de esquina, el envío muy cerrado de Dalisson no lo llega a tocar nadie, le cae a Charly, que remata como puede y tras varios rebotes, Delgado acaba sacando la pelota en línea de gol.

Tras el descanso, cambio casi obligado en las filas granates, entrando Toño por Samu Mayo, que había visto amarilla. El Pontevedra arrancó con intensidad y obligó a la defensa cántabra a emplearse a fondo para evitar encajar. Al equipo de Yago Iglesias le costaba atacar el entramado defensivo de uno de los equipos más consistentes de la categoría y cuando lo conseguía lo que fallaba era la finalización.

A un cuarto de hora para el final, en una de las aproximaciones granates, el árbitro no dudó en señalar penalti en una entrada de Carrascal sobre Toño Calvo. Dalison convertiría la pena máxima para volver a poner a los suyos en ventaja.

Sin embargo, el Rayo Cantabria se volcó al ataque y su entrenador apostó por ir a buscar el empate con cambios ofensivos y valientes, obligando a Yago Iglesias a optar por una táctica más conservadora que a la postre no le saldría bien.

A diez minutos para el final comenzó el asedio del Rayo Cantabria. Primero, Edu Sousa tuvo que emplearse a fondo en un zurdazo de Neco para evitar el gol; la jugada, bastante larga, acabaría con un remate de Bustillo fuera. Solo dos minutos después, Adrián Corral se internaba por la izquierda y asistía con calidad a Quicala Bari, que tras controlar la pelota en el centro del área remató inexplicablemente fuera. Tras una nueva intervención de Edu bajo palos, a segundos para el pitido final, en el minuto 94, Santamaría no fallaría rematando en el primer palo un centro de Bustillo y ponía el definitivo 2-2 en el marcador.