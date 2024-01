Un rival difícil para seguir mejorando

Tras el punto conseguido in extremis en Vilalba, el Pontevedra afronta en tierras cántabras el comienzo de la segunda vuelta, ante un rival como la Gimnástica de Torrelavega, que aguó el estreno liguero de Yago Iglesias como granate ganando en Pasarón el primer fin de semana de liga en septiembre.

Cuatro meses después, la situación clasificatoria de ambos equipos no puede ser más dispar, con el Pontevedra luchando por alcanzar al Ourense CF en el liderato y la Gimnástica tratando de salir del atolladero del descenso, con cambios en el banquillo y en antepenúltima posición al acumular cinco jornadas sin ganar. No obstante, el técnico del Pontevedra no quiere hacer concesiones contra un equipo que, a su juicio, sorprendió en la primera vuelta en Pasarón.

“Cuando analizas a un equipo bien y ves sus números, la Gimnástica es uno de los equipos que más ocasiones genera y que menos le generan. Lo que pasa es que está haciendo pocos goles y en lo poco que le generan le están haciendo goles. En el momento en el que eso se ajuste, volverá a ser el equipo de inicio de temporada. Por eso, para mí es una salida complicadísima”, valoró Iglesias sobre los cántabros, que según el entrenador, será uno de esos equipos que “dará un plus” al medirse a los granates.

“Muchas veces tenemos mucha información de los rivales, llegamos allí y cambian muchas cosas para jugar contra el Pontevedra. La realidad es que esta semana nos la hemos centrado en nosotros, en qué cosas queremos hacer y dónde podemos mejorar. Tenemos la referencia del Coruxo de la semana pasada y una referencia a nivel individual de los jugadores”, añadió el técnico granate sobre la Gimnástica, en alusión al delantero burgalés Carlos Tobar, una de las referencias ofensivas rivales.

“Son jugadores que a mí me parecen muy interesantes dentro de la categoría y que hay que atar en corto. Quizás esta semana nos hemos centrado más en la individualidad que en el colectivo. Hemos planteado un plan de partido pero abierto a posibles escenarios y a partir de eso, qué cosas tenemos que hacer nosotros”, explicó Iglesias, que no contará con Churre ni Chiqui por sanción.

Azael García llega cedido

El Pontevedra confirmó ayer su primer fichaje invernal, con la incorporación hasta final de temporada del mediocentro lugués Azael García, formado en las canteras de Lugo y Celta que llega a las filas granates tras un curso y medio vistiendo los colores del Valencia, primero en el juvenil División de Honor y, este año, en el filial de Segunda Federación.

García, nacido en 2004, ocupará en calidad de cedido una de las fichas sub-23 disponibles en el primer equipo granate y dará más variantes al conjunto dirigido por Yago Iglesias, moviéndose en parcelas de ataque junto a jugadores como Yelko Pino, Dálisson o Borja Domínguez.