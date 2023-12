El entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, no dio por malo el punto logrado en Oira ante el líder, un Ourense CF que planteó dos partidos diferentes entre su primera parte y la segunda.

“Solo viendo la clasificación, habla de que este partido era de altos vuelos. Hasta el ultimo minuto, el Pontevedra intentó ganar el partido. Edu no hizo ninguna parada más allá de manejar su área en algunos balones a la espalda y Marqueta tuvo que hacer algunas paradas. Sabíamos el campo al que veníamos, la dificultad del rival”, aseguró Iglesias, que añadía en su valoración el mérito competitivo que tuvo su equipo durante el partido.

“Me iría mucho más contento con los tres puntos pero nos vamos contentos con lo que hizo el equipo porque compitió muy bien”, indicó.

En su lectura del juego rival, Iglesias valoró la forma en la que el Pontevedra neutralizó las potencialidades del líder en su propio campo, a pesar de no anotarle ningún gol.

“Siempre el rival plantea ciertas cosas pero en líneas generales era lo que esperábamos. Un equipo que inicia con línea de tres, un mediocentro cerca de centrales para buscar la espalda de la última línea con Amin, Alberto Gil, Álex Gil, laterales de mucha profundidad. Quisimos mantener la línea defensiva alta y para eso los de ataque tenían que hacer una presión alta. Hemos anulado la principal virtud del Ourense que es ese frente de ataque que se maneja muy bien con espacios”, analizó.

No obstante, el técnico granate subrayó que todavía queda mucha tela por cortar en los cálculos por la liga, tras una actuación sobria de su equipo.

“Creo que en los últimos minutos el cómputo general el Pontevedra vino a buscar la victoria hasta el minuto final. No nos conformamos pero sabíamos del rival que teníamos delante. Hoy no tocó, no estuvimos precisos de cara al gol. Me iría mas contento con los tres puntos pero queda muchísimo. Queda el partido de vuelta y viendo el resto de rivales tenemos el golaveraje prácticamente ganado a todos, lo que nos permite ver todo de otra forma”, afirmó.

En última instancia, el entrenador natural de Ribeira destacó como “fundamental” el empuje aportado por los 350 aficionados granates desplazados a Ourense para el partido. En ese sentido, Iglesias indicó que “si algo bueno tiene esta categoría son los derbis, que nuestra afición se pueda desplazar”, calificando el ambiente como “espectacular” con la hinchada justo detrás del banquillo.