Un equipo a merced de las sanciones

El nuevo aire que ha recibido el Pontevedra en la era de Juan Antonio Señor, con su tercera victoria en tres partidos como local, no ha sido posible sin sus contratiempos, principalmente en forma de amonestaciones. Y es que el cuadro granate ha sumado más tarjetas rojas en las cinco jornadas de Señor al mando (tres) que en el resto de partidos de la temporada (dos).

Una situación extraña provocada por lances del juego, a la que el técnico madrileño, como indicó en la previa al partido contra el Córdoba, no encuentra explicación más allá de la condición fortuita del propio juego, no a que el equipo sea más agresivo desde su llegada.

No obstante, el cuadro granate, que todavía no podrá contar con Cacharrón por la sanción de tres partidos recibida ante el Rayo Majadahonda, tampoco tendrá entre sus filas al cumpleañero Charles (39 años ayer), que cumplirá su sanción por ciclo de tarjetas tras recibir la quinta amarilla ante su ex equipo.

Con solo ocho jornadas por jugarse, también se asoman a ese precipicio de la quinta amarilla otros jugadores claves en el esquema de Señor, como Borja Domínguez y Álex González, ambos ya con cuatro amarillas en su haber, que con casi total seguridad se verán obligados a cumplir ciclo próximamente, en mitad de una pelea por la salvación que medirá al Pontevedra con otros contendientes por la permanencia como el Talavera, el Badajoz o el San Fernando. A ellos, se les suma también el central Luis Martínez, que salió expulsado por doble amarilla en el encuentro contra el Fuenlabrada y se sitúa actualmente con cuatro tarjetas.

En este sentido, el entrenador del Pontevedra aseguró públicamente que no hace cálculos a la hora de reservar efectivos, con la preferencia en el momento actual del partido por encima de proteger al jugador de la sanción.

“Les digo que si hay que hacer una falta necesaria hay que hacerla. El siguiente partido saldrán otros compañeros o habrá otro dibujo, y lo ganaremos sin ti, pero en este momento es una falta necesaria”, argumentó.

Charles, 39 años

La entidad granate se valió ayer de sus redes sociales para felicitar a Charles por su 39º cumpleaños. El máximo goleador histórico del Pontevedra, que llegó a Pasarón en el verano de 2004 –hasta 2010– e inició su segunda etapa en el club en 2020, anunció de manera oficial hace unos días su retirada al término de la presente campaña. Una noticia que ya fue adelantada por la presidenta, Lupe Murillo, en su última comparecencia pública.

Con cinco tantos en lo que va de temporada y goles anotados en Segunda, Segunda B, Primera Federación y Segunda Federación, Charles superó en todos los registros al anterior poseedor del récord, Pablo Couto.