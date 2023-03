Ganar, la única opción para Señor

Con el reloj de la temporada encarando su recta final, tanto la plantilla como el cuerpo técnico del Pontevedra no contemplan otro resultado para el partido de hoy (Pasarón, 19.00 horas) contra el Algeciras que no sea la victoria granate. Un único escenario que ya se encargó de remarcar el actual preparador del cuadro lerezano, Juan Antonio Señor, en la previa del choque liguero, el primero que dirigirá en casa.

“[La derrota] Es algo que no puede pasar. No está en mi cabeza”, aseguró el entrenador madrileño, que indicó que ya tiene el claro el once inicial que desplegará hoy sobre el césped de Pasarón, aunque no quiso dar pistas acerca del tipo de juego que quiere plantear a un rival directo por la permanencia como el equipo gaditano, situado en decimocuarta posición con un punto más (31) que el umbral de la permanencia, fijado por Badajoz y Unionistas (30).

“Están los dos dibujos y seguramente lo decidiré esta noche, después de compartir, como no puede ser de otra manera, con mi segundo entrenador, con el preparador físico en cuanto a sensaciones de recuperaciones. Seguramente lo decidiré esta noche. Mañana se verá. El once ya está. Los mismos jugadores, pero enfocados hacia un sistema o hacia otro”, indicó Señor, que desveló que podrá disponer de más efectivos que en el partido ante el Fuenlabrada.

Primera Federación. 27ª Jornada 19.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA ALGECIRAS Seoane Roni Álex González Albarrán Iván Borja Domínguez Churre Álvaro Romero Van Rijn Yelko Pino Mena Charles Curro Soto Miguel Román Borja Elejalde Brais Abelenda Bastos Tomás Entrenador Juan Antonio Señor Entrenador Iván Ania Banquillo Cortés (p.s.), Derik Osede, Masogo, Alberto Rubio, Seoane, Javi Robles, Martín Diz, Rufo, Gonzalo Bueno y Víctor Casais Banquillo Flere (p.s.), Serrano, Siddiki, Benítez, Ferni, Gallardo, Rodrigo, Pimienta e Íker Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias) Primera Federación. 27ª Jornada 19.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA ALGECIRAS Seoane Roni Álex González Albarrán Iván Borja Domínguez Churre Álvaro Romero Van Rijn Yelko Pino Mena Charles Curro Soto Miguel Román Borja Elejalde Brais Abelenda Bastos Tomás Entrenador Juan Antonio Señor Entrenador Iván Ania Banquillo Cortés (p.s.), Derik Osede, Masogo, Alberto Rubio, Seoane, Javi Robles, Martín Diz, Rufo, Gonzalo Bueno y Víctor Casais Banquillo Flere (p.s.), Serrano, Siddiki, Benítez, Ferni, Gallardo, Rodrigo, Pimienta e Íker Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias) Primera Federación. 27ª Jornada 19.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA ALGECIRAS Seoane Roni Álex González Albarrán Iván Borja Domínguez Churre Álvaro Romero Van Rijn Yelko Pino Mena Charles Curro Soto Miguel Román Borja Elejalde Brais Abelenda Bastos Tomás Entrenador Juan Antonio Señor Entrenador Iván Ania Banquillo Cortés (p.s.), Derik Osede, Masogo, Alberto Rubio, Seoane, Javi Robles, Martín Diz, Rufo, Gonzalo Bueno y Víctor Casais Banquillo Flere (p.s.), Serrano, Siddiki, Benítez, Ferni, Gallardo, Rodrigo, Pimienta e Íker Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias)

“Hay mucha gente. La parte primordial es que esa gente referencial, voy a poder contar con ella”, explicó, sin dar pistas acerca de quién estará disponible hoy.

Con esa dicotomía en mente, el Pontevedra recibirá a un Algeciras corto de efectivos, pero que llega necesitado de puntos para afrontar con calma el tramo final del curso. Entre las ausencias más notables se encuentra la del centrocampista Mario Ortiz, que cambió la ciudad del Lérez por la localidad gaditana en el último mercado invernal. El mediocentro cántabro no podrá jugar en Pasarón debido a la sanción por acumulación de tarjetas, que se suma a una lesión muscular que sufrió en la última jornada en la visita de su equipo al Racing de Ferrol.

Tampoco estará disponible el central Jordi Figueras, pretendido por la entidad granate el pasado verano, ni dos de sus recambios: el guineano Admonio Vicente Gomes y el ghanés Isaac Amoah, baja por lesión y acumulación de tarjetas, respectivamente. Son tres ausencias que generan un serio agujero en la defensa central del cuadro andaluz, pero que no preocupan en demasía al propio técnico granate, que reconocía que más allá de analizar las deficiencias y puntos fuertes del rival, ha optado por centrar su trabajo diario en aspectos como la finalización y la confianza de sus jugadores a la hora de afrontar las ocasiones de gol que les lleguen.

“Hemos seguido trabajando, con algo más de intensidad, que es lo que yo echaba en falta. El equipo está muy bien, cuidando todas esas molestias y repartiendo cargas en base a gente importante que hay que recuperar. Hay una parte de la magia que tiene el futbolista que la tienen que sacar, sobre todo la gente de mitad de campo para arriba”, afirmó el entrenador.