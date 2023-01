Partido clave para el Pontevedra en su lucha por la permanencia en Primera Federación. El conjunto granate recibe esta tarde, a las 19.00 horas en Pasarón, al Badajoz, rival directo por la salvación y que actualmente marca la permanencia, con solo un punto más que el equipo de Antonio Fernández. El técnico se muestra optimista por las sensaciones que ha dejado el grupo en las últimas semanas, especialmente en Copa del Rey, eliminando al Tenerife de Segunda División y poniendo contra las cuerdas a todo un Mallorca de Primera.

Precisamente este último partido, disputado el pasado miércoles, preocupa que pase factura físicamente a una plantilla que ha comenzado el año justa de efectivos. Sin embargo, en el otro lado de la balanza está la motivación con la que el grupo se presenta en este 2023, creyendo más que nunca en sí mismo. “A veces la cabeza puede más que las piernas, y ahora mismo creo que el factor anímico va a ser fundamental para sobrellevar el cansancio”, destacó el entrenador granata, que afirmó que “creo que estamos en uno de los mejores momentos de la temporada y tenemos que aprovecharlo”.

El míster reconoció también que el partido contra el Mallorca se planificó para no cargar en exceso a la plantilla. “Preparamos la alineación con la idea de dar menos minutos a jugadores que podamos utilizar contra el Badajoz”, explicó Antonio Fernández.

En este sentido, además de los futbolistas que contaron con menos minutos, como Brais Abelenda, Charles, Rufo y Seoane, que empezaron el encuentro desde el banquillo, el técnico recupera a Yelko Pino, que no jugó el miércoles por sanción, y probablemente a Borja Domínguez, ya recuperado de su lesión, aunque no al cien por cien; de Antonio –y del devenir del encuentro– dependerá si sale de inicio, cuenta con minutos o se le da algo más de descanso.

Por el contrario, el míster ha perdido en esta última semana a Mario Ortiz, que ha fichado por otro rival directo, el Algeciras, y a Libasse Gueye, que todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad. El club no se ha manifestado acerca de la situación del futbolista senegalés, nombrado mejor jugador sub 23 de su país, y Antonio dio la evasiva por respuesta al ser preguntado por él: “Solo hablo de la gente que está con nosotros. Libasse no está con nosotros, no voy a perder tiempo en si está o no, tengo que sacar rendimiento a los que tengo. Si estuviera sería utlizable, pero como no está no podemos pensar qué pasaría si estuviese”, comentó.

Con respecto al rival de esta tarde, el Badajoz, el entrenador granate se refirió a la inestabilidad institucional que lo ha rodeado en las últimas semanas, en las que, entre otras cosas, ha sufrido varias bajas y todo apunta a que llegará a Pasarón muy justo de efectivos. “No sé institucionalmente cómo estará, pero nos están vendiendo un equipo que a lo mejor es un lobo con piel de cordero. Lo que tienen, independientemente del número, son jugadores supercontrastados para la categoría. Ahora mismo es un equipo que seguramente está en una fase complicada, pero tenemos que intentar ser mejores que ellos”, destacó Antonio.