Debut en la categoría con “las ideas claras”

“Tenemos que aprovechar que somos un equipo que tiene las ideas muy claras”. Así se expresaba el entrenador del Pontevedra, Antonio Fernández, tras el entrenamiento del pasado viernes al analizar cómo se presentaba el inicio de la competición. El conjunto granate debuta esta tarde, a las 19.30 horas en Pasarón, en la Primera Federación y lo hará con uno de los platos fuertes del grupo 1, un Alcorcón que está entre los favoritos al ascenso a Segunda División e incluso a quedar campeón a final de temporada.

Pero el Pontevedra no mira hacia tan lejos, sino que prefiere centrarse en el corto plazo y en el día a día con el objetivo de asentarse lo más rápido posible en una categoría nueva. “Todos los equipos que ascienden necesitan un proceso de adaptación a la categoría. Esperamos que el nuestro sea lo más rápido posible”, comentó Antonio Fernández, que no podrá contar con el portero Pablo Cacharrón ni con Seoane para este primer encuentro del curso, ambos baja por lesión, y que tiene alguna duda más por problemas físicos en la plantilla que no ha querido desvelar.

Primera Federación. 1ª Jornada 19.30h. Estadio: Pasarón ALCORCÓN PONTEVEDRA Samu Araújo Borja Domínguez Álvaro Bustos Víctor García Yelko Pino Ribelles Andrés Álvaro Cortés Pablo García Churre Rufo Mosquera Dalmau Charles Babin Soto Miguel Román Moyano Berto Ángel Bastos Brais Abelenda Morillas Entrenador Antonio Fernández Entrenador Fran Fernández Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Mario Ortiz, Oier Calvillo, Rubio, Álex González, Martín Diz Banquillo Jesús (p.s.), Iago López, Juanma, Javi Lara, Xisco, Ernesto Árbitro:iMallo Fernández(comité de Castilla y León)

“Nos vamos a enfrentar a uno de los rivales más complicados de la categoría”, señaló el técnico granate, que puntualizó que “es inicio de temporada, jugamos en casa y delante de nuestra gente y es algo que tenemos que poner en valor para intentar doblegar a un equipo que aspira a ser campeón de grupo y a estar de vuelta en Segunda División”. En este sentido, Antonio señaló que “a mí me gustaría que hubiese una gran entrada el domingo. El equipo y el club lo merecen. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por hacer un equipo ilusionante este año y sin que perdamos el Norte de saber que un club que asciende tiene que asentarse primero y a partir de ahí seguir creciendo”. Además, señaló que “intentaremos hacer un fútbol que sea de su agrado y que también nos dé para ganar partidos, porque cuanto mejor juegue el equipo, más cerca estaremos de la victoria. Mi equipo se va a dejar el alma desde el minuto 1 al 90, vamos a trabajar a muerte”.

Sobre el Alcorcón, apuntó que “tiene muchas cosas buenas, individualidades como todos los equipos de la categoría. Sin desmerecer a nadie y partiendo desde la humildad, que tiene que ser nuestro santo y seña este año, un equipo humilde, trabajador, que no da un partido por perdido, intentaremos practicar un fútbol que les ponga en dificultades”. Destacó también que empezar la liga “conseguiendo los tres puntos nos daría mucha confianza”.