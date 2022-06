Baile de candidatos al banquillo granate

Era un secreto a voces que Ángel Rodríguez no iba a continuar en el Pontevedra la próxima temporada. Secreto porque el club granate continúa con su política de trabajar en silencio en la planificación del equipo y más de un mes después de haber acabado la liga sigue sin anunciar el más mínimo movimiento en la parcela deportiva, pero eso no quiere decir que no se estén produciendo desde hace semanas.

La confirmación de la no continuidad de Ángel Rodríguez ha llegado, por tanto, por otra vía, y es que el Hércules hizo oficial a última hora del martes el fichaje del técnico leonés para dirigir a su equipo de Segunda RFEF. El ya exentrenador del Pontevedra releva en el cargo a Sergio Mora y firma con el conjunto alicantino por una temporada con opción de ampliar su contrato una más. Una vez finalizada la competición liguera y logrado el objetivo del ascenso de categoría, el Pontevedra habría tardado más de tres semanas en contactar con Ángel Rodríguez para valorar su posible continuidad, algo que no habría gustado al técnico, que no ha estado dispuesto a esperar más por el club granate, a pesar de contar con el aval del director deportivo, Toni Otero. Según fuentes cercanas a la entidad granate, habrían comenzado a negociar su renovación, pero la última propuesta del Pontevedra no habría recibido respuesta por parte del entrenador. Así, la entidad que preside Lupe Murillo tendrá que centrar sus esfuerzos en la contratación de otro técnico para el proyecto en Primera RFEF. El club baraja varias opciones, aunque son pocos los nombres que han trascendido de los posibles candidatos, entre los que estarían perfiles como el de Óscar Cano o Luis César. Otro de los entrenadores que gustaban en el Pontevedra era Hernán Pérez, que firmó la semana pasada por el Lugo. Aunque la del entrenador es una pieza fundamental para armar el proyecto, la entidad granate no va a esperar a tener inquilino en el banquillo para empezar las negociaciones con los jugadores. Mientras que solo cuatro finalizan contrato el próximo 30 de junio –Yelko Pino, Romay, Oier Calvillo y Álex González, estando avanzada la renovación de este último–, podría haber más cambios en la plantilla. El Pontevedra se ha interesado por varios delanteros que han destacado en la última temporada, un movimiento que, de confirmarse, podría estar motivado por un cambio de rol de Charles, que pasaría a formar parte del staff técnico.