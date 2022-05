El principal patrocinador del Pontevedra CF, la Diputación de Pontevedra, celebró ayer una recepción al primer equipo, su cuerpo técnico y junta directiva para felicitar al club por su recientemente conseguido ascenso a Primera RFEF. “¡Qué alegría, presidenta!”, le dijo el diputado de Deportes, Gorka Gómez, a la máxima mandataria granate, Lupe Murillo, visiblemente contenta por estar recogiendo, por fin, los frutos del trabajo, muchas veces duro y poco agradecido, que lleva realizando tantos años al frente de la entidad.

“Nos encantaría poder venir muchas más veces a celebrar ascensos a casa de nuestro principal patrocinador”, señaló la presidenta del Pontevedra, que destacó que “llevamos el nombre de la Diputación, que es el de Pontevedra, por toda España. Es un orgullo para nosotros”. Lupe Murillo se refirió también a la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, que no pudo estar en el acto por otros compromisos, para “agradecerle su trabajo y dedicación a favor del deporte”.

La mandataria granate destacó el esfuerzo y entrega de los futbolistas del primer equipo, señalando que “han hecho una fantástica temporada”, y señaló que es “importantísimo que haya gente que sienta nuestros colores”. Así, aseguró que gracias a la Diputación “nos hemos sentido en casa, acompañados por vosotros”.

El capitán del primer equipo, Álex González, dio un valor especial al ascenso, porque “nos ha costado mucho conseguirlo”, y apuntó como “clave del éxito la unión, y no solo del equipo, sino también del cuerpo técnico, la directiva, afición...”. El extremo también se refirió a la importancia de la Diputación como principal patrocinador, “está en nuestra camiseta y lleva muchos años con nosotros”.

Álex recordó que “en el último partido en casa hubo casi 8.000 personas” en el campo, una cifra que espera que se mantenga, o incluso se mejore, en el futuro. “Espero que el año que viene, en una categoría superior, la unión también sea aún mayor, y que el apoyo al club siga creciendo”, afirmó.

Por su parte, el diputado de Deportes recordó que ya “la temporada pasada había una plantilla para mantenerse en Primera RFEF, pero al final no se pudo conseguir”, y comentó cómo vio sufrir por ello a la presidenta, Lupe Murillo, y a toda la afición granate. Por eso, el ascenso logrado hace ya dos semanas tiene un valor especial para todos. “En cuanto salí de Pasarón, el primer mensaje que recibí fue el de la presidenta, Carmela Silva, para felicitar a todos y compartir nuestra alegría”, relató.

Gómez valoró el “éxito colectivo” del ascenso del Pontevedra, señalando que los clubes tienen muchas veces “objetivos que no son fáciles y detrás de cada deportista hay situaciones personales que la gente no valora, la afición es exigente con lo que ve en el campo, pero a veces no se ve el esfuerzo que hay detrás, solo el resultado”. Así, el diputado provincial señaló que, “por fin, Pontevedra vuelve a donde debería estar y es el primer paso para estar en el fútbol profesional, que es lo que merece”.

Últimos actos

El Pontevedra CF encara ya los últimos actos oficiales para celebrar su ascenso a Primera RFEF antes de que la plantilla se vaya de vacaciones.

Esta mañana, a las 12.45 horas, el equipo, cuerpo técnico y junta directiva serán recibidos por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y miembros de la Corporación municipal en la Casa das Campás.

Por la tarde, a las 20.00 horas, el Pontevedra CF realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen Peregrina en el céntrico santuario para, posteriormente, trasladarse hasta el Hotel Restaurante Rural Campaniola, en Campañó, donde celebrará una cena de fin de temporada.