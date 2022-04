Con una pequeña sobrecarga muscular, Diego Seoane es la única duda que tiene el Pontevedra para medirse mañana al tercer clasificado del grupo 1, un Navalcarnero que está a solo tres puntos de los granates. “Vamos a apurar hasta el último momento y a ver cómo llega”, señaló el técnico, Ángel Rodríguez, sobre el lateral derecho, “estoy confiado de que va a poder venir y competir con el equipo”. El míster leonés podrá contar con Churre, al que Competición retiró la quinta amarilla que vio contra el Unión Adarve, por lo que tiene a toda la plantilla disponible para un encuentro clave.

Mientras los jugadores están convencidos de ganar los siete partidos que quedan de liga, Ángel Rodríguez comentó que “no me paro a pensar en ganar siete partidos, se me hace muy difícil que un equipo sea capaz de hacerlo. ¿Los puede ganar? Sí, pero es muy complicado. Va a haber enfrentamientos directos entre todos los rivales y todos los equipos se van a jugar mucho, tanto por arriba como por abajo. Los partidos van a ser más complicados de lo que fueron en la primera vuelta en la misma etapa”.

Sobre el duelo de mañana en terreno madrileño, el técnico señaló que “si ganamos nosotros y pierde el Adarve, seguiremos todos ahí. Quedan siete partidos, muchos puntos por jugar, creo que todos los equipos nos vamos a dejar algún punto, veremos cuántos nos dejamos cada uno y a ver cómo estamos, pero no quiero pensar en otra cosa que en competir este fin de semana y hacer las cosas bien para poder tener opciones”.

Así, señaló que el de mañana a las 17.00 horas es “un partido muy importante; ya les he dicho a mis jugadores que es el más importante de la temporada, pero que si ganamos el más importante será el siguiente y así sucesivamente, porque cada vez queda menos tiempo, menos partidos y no hay que equivocarse y hay que seguir sumando e intentando ganar porque después no habrá tiempo para poder recuperar”.

Ángel Rodríguez señaló que “nos enfrentamos a un equipo que está haciendo las cosas muy bien”, un Navalcarnero que solo ha encajado una derrota como local. “Tiene muy buen manejo de balón, una idea muy clara y una propuesta muy atrevida y muy valiente. Creo que está haciendo las cosas bastante bien, está consiguiendo resultados a través del buen juego y está mostrándose como un equipo muy fuerte en su campo”, analizó.