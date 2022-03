El cierre de la piscina olímpica pone en jaque a medio millar de deportistas

Todavía asimilando la noticia y empezando a buscar alternativas, así están los clubes y deportistas pontevedreses que entrenaban a diario en el Complejo Deportivo Rías do Sur y que continúan sorprendidos por la decisión tomada en menos de 24 horas por la concesionaria de las piscinas, Supera, de cerrar temporalmente estas instalaciones por el elevado coste energético que suponen. “Esta situación se mantendrá ante los inasumibles costes energéticos que hemos debido afrontar en los últimos meses y que se mantendrán y/o empeorarán en los venideros”, comunicaba la empresa a través de su página web y su perfil de Facebook, que añadía que “siempre” ha prestado “un servicio óptimo. Sin embargo, los efectos negativos de la pandemia, unidos a los desbocados precios energéticos, agravados por los últimos acontecimientos, nos obligan a adoptar esta medida temporal, que consideramos es la más beneficiosa para nuestros clientes”.

“Nos enteramos por el Facebook, de un día para otro, y creo que la Fundación Rías do Sur también. Aún lo estamos asimilando. Deportivamente, nos viene muy mal, porque estábamos en plena preparación del Campeonato de España”, comenta el director deportivo del Club Natación Galaico, Diego Pérez, que comenta que la decisión se tomó “de repente” y que ya están “buscando alternativas en otras piscinas de Marín y Pontevedra. El lunes entrenaremos en unas piscinas alquiladas”. Ayer y hoy las sesiones serán en seco y a partir de esta semana tendrán que organizar para intentar mantener el mayor número de entrenamientos posible.

“Económicamente va a ser un palo. Muchas subvenciones dependen de la celebración de campeonatos. En abril tenemos el Promesas do Lérez. El sábado (por hoy) ya hemos suspendido la Liga Benjamín. A nivel social, de resultados y de calidad de entrenamientos es un palo”.

Sincronizada y waterpolo

En el mismo sentido se expresó José Maquieira, presidente del Galaico Sincro, para quien este cierre temporal es “un desastre total”. “De un día para otro, de la mañana a la tarde más bien, porque fue en cuestión de horas, nos enteramos de que cerraba, no lo sabían ni los propios empleados”, relata.

Varias de sus deportistas se encuentran actualmente preparando el Campeonato de España que disputarán el próximo fin de semana y también el siguiente, que tienen previsto para el mes de abril, además del Campeonato Gallego que se iba a celebrar en junio en la piscina olímpica y que, de momento, se queda en el aire. “El calendario y la planificación se van al garete. También va a suponer un problema económico, porque mucha gente se dará de baja. El futuro es negro. Estamos en un punto crítico, al borde de la desaparición”, alerta Maquieira.

Por ahora, han encontrado alternativa para las 12 niñas que irán al Campeonato de España, ya que las dejarán entrenar en la piscina del CGTD esta semana, pero para el resto todavía no tienen opciones. “La Federación Gallega está hablando con la Escuela Naval de Marín para ver si nos puede dejar algunas horas, yo estoy hablando con algún Concello, como el de Marín, y también con entidades privadas, como el Colegio Los Sauces”, comenta el presidente del Galaico Sincro, que explica que la situación con Supera “viene de largo. Primero se escudó en la pandemia, ahora en la electricidad, pero la realidad es que la gestión estaba siendo un desastre”.

Otro de los clubes afectados es el Club Waterpolo Pontevedra. Aunque sus partidos los disputa habitualmente en el CGTD, en Rías do Sur entrenaban a diario varios de sus equipos. “Nos trastoca mucho. Alrededor de un 60% de los deportistas no tienen dónde entrenar ahora”, explica el director técnico, Javi de Sáa. “Nos pilló por sorpresa. De momento no teníamos previsto más partidos allí, pero hace poco jugamos en Rías do Sur porque el CGTD estaba cerrado por mantenimiento”.

El técnico lamenta que “estuvimos un año y medio parados por el COVID y ahora esto. Salimos de una y nos metemos en otra”. Mientras, al igual que el resto, están “buscando alternativas, pero está muy difícil”.