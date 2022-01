El Pontevedra no contempla fichar en enero “por compromiso con la plantilla”

El Pontevedra quiere estabilidad y calma para afrontar el tramo final de la competición, en el que se jugará el ascenso a Primera RFEF, por lo que, salvo algún contratiempo imprevisto, no habrá fichajes de futbolistas sénior en este mercado invernal. Así lo afirmó el director deportivo, Toni Otero, que se refirió a su “compromiso con la plantilla” con que no habría movimientos en el mes de enero “para que estén tranquilos”. Otero aprovechó que la liga acaba de superar su ecuador –con el equipo en segunda posición del grupo 1, a cinco puntos del líder, el Unión Adarve– para hacer un pequeño balance de la situación y hablar de objetivos y de futuro.

SOLO SE FICHARÍA UN SUB 23

Según adelantó Toni Otero, el Pontevedra solo se planteará la incorporación de algún futbolista de categoría sub 23 si apareciese alguna opción interesante en el mercado. El director deportivo dejó claro que este hipotético jugador no llegaría en calidad de cedido, sino que sería en propiedad para el club. “No es una necesidad, sería si apareciese algo”, comentó Otero, que explicó que no se descarta algún refuerzo de este tipo pensando sobre todo en posibles bajas, como las más recientes de Rufo y Oier Calvillo –este último, precisamente, se acaba de incorporar al trabajo con el grupo–.

“Estuvimos preocupados por Rufo, porque no nos daban plazos para su recuperación, al ser un edema óseo es difícil de tratar”, comentó Otero, que reconoció que en algunos momentos “hubo tensión”. “Aunque hayamos encadenado seis victorias sin él, es un jugador importante; encima perdimos al readaptador con el que trabajaba. Pero si él está bien, ya hay menos problema”, dijo en referencia a la necesidad de reforzar su puesto.

NADIE HA PEDIDO SALIR

Otra de las cuestiones relacionadas con el mercado invernal a la que se refirió el director deportivo del Pontevedra fue las posibles salidas de los futbolistas que están contando con menos minutos. “He hablado claramente con los jugadores, me senté con ellos hace tres semanas, bajé al vestuario y me comprometí a que el club no iba a dar ninguna baja; los que empezamos, acabamos”, explicó Otero, que también les transmitió que si alguno quería “cometer alguna estupidez” y dejar el equipo en el momento en el que está, “porque es un año bonito, el equipo está jugando bien, se está disfrutando”, se lo comunicara. “No ha venido nadie y creo que nadie lo va a hacer”, aseguró el director deportivo al respecto, aunque añadió que “puede haber alguna venta de algún jugador que nos pueda sorprender, porque hay jugadores que lo están haciendo bien y hay equipos que están viniendo a ver a jugadores, lógicamente, pero espero que no y, si tiene que ser, que sea en beneficio del club”.

RENOVACIONES

Al igual que no se han planteado salidas ni fichajes en este mercado de invierno, Toni Otero reconoció que tampoco se ha hablado de renovaciones con ningún futbolista de la plantilla, ni con el técnico, Ángel Rodríguez, ni con él mismo como director deportivo. “Los directores deportivos estamos para aconsejar, pero hay que gente que manda y yo no hago todo lo que quiero. Es la presidenta la que tiene que decidir el camino a seguir”, comentó al respecto, añadiendo que “me gustaría seguir, porque estamos encantados, pero no depende de nosotros, depende de que el objetivo se cumpla y de que la gente que está por encima de nosotros esté contenta con nuestro trabajo”.

OBJETIVO: ASCENDER

Toni Otero no se ha arrugado a la hora de asegurar que el objetivo del Pontevedra esta temporada es ascender a Primera RFEF. “El objetivo es ascender, y ascender directo, pero tenemos un rival que lo está haciendo muy bien y nos está sorprendiendo a todos. Queremos darle caza, pero nos lo está poniendo verdaderamente difícil”, señaló Otero, que quiso destacar que “el equipo está en una buena línea” y que “es un acierto y una suerte que Ángel Rodríguez esté con nosotros” por su “idea de juego, porque el equipo está creciendo bajo su tutela y el cuerpo técnico también”.

COMUNIÓN EQUIPO-AFICIÓN

Entre los puntos que destacó Toni Otero está “la comunión entre la afición y el equipo, es algo muy importante”. El director deportivo del Pontevedra señaló concretamente que el pasado domingo, cuando se encajó el 0-1 contra el Palencia, el estadio animó al equipo y lo empujó hacia la remontada. “Cuánto tiempo hacía que Pasarón no aplaudía con el equipo yendo por detrás en el marcador”, celebró.