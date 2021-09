Después de haber dejado escapar la victoria en los dos primeros partidos de liga, el Pontevedra vuelve a Pasarón con el objetivo de sumar el primer triunfo del curso y empezar a despegar en una competición en la que, por ahora, marcha undécimo con dos puntos. A pesar de haber empezado con buenas sensaciones en la jornada inaugural frente al Compostela, los granates no pudieron pasar de un 1-1 tras un partido en el que erraron numerosas ocasiones, pero más doloroso si cabe fue el segundo empate registrado por los de Ángel Rodríguez, el pasado domingo en su visita al Móstoles, al encajar el definitivo 2-2 en el tiempo de descuento, después de haber remontado el 1-0 inicial del conjunto madrileño.

Al Pontevedra le toca esta tarde otro rival madrileño, el Leganés B, que llega a la Boa Vila después de empezar la liga con victoria frente al Ceares (0-2) y de caer el pasado domingo contra el Salamanca (0-1). Ángel Rodríguez podrá contar con todos sus efectivos, aunque tendrá la duda casi hasta última hora de Samu Araújo, que se tuvo que retirar del encuentro del pasado domingo por unas molestias en el abductor; el lateral izquierdo sufre una sobrecarga muscular y de su evolución en los últimos entrenamientos dependía su participación en el duelo de esta tarde. Su lugar lo ocuparía Samu Santos, que firmó una buena actuación en el tramo final del partido contra el Móstoles.

SEGUNDA RFEF. 3ª Jornada 17.00h. Estadio: Pasarón LEGANÉS B PONTEVEDRA Samu Santos Rubio Álex Álex González Cássio Churre Victores Álvaro Cortés Rufo Ofoli Quaye Romay Borona Diego Javi Rey Alba Soto Charles Cissé Oier Mario Rivas Joserra Seoane Entrenador Ángel Rodríguez Entrenador Carlos Martínez Banquillo Cacharrón (p.s.), Santi, Araújo, Miguel Román, Brais Abelenda, Yelko Pino, Rubio, Martín Diz Banquillo Sergio Valero (p.s.), Mario, Samed, Rentero, Óscar, Iker y Mourid Árbitro:iGao Aladroi(comité asturiano)

La gran incógnita será una semana más la delantera. Después del buen resultado que dio la entrada de Rufo en el encuentro del pasado domingo, puede ser que Ángel Rodríguez se haya convencido para alinear juntos al madrileño y a Charles en la punta de ataque, pero el técnico leonés no ha querido desvelar ninguna de sus cartas. De decidirse por los dos “nueves”, el entrenador del Pontevedra tendría que variar el sistema 4-1-4-1 por el que apostó en las dos primeras jornadas de liga y con el que el equipo no parece del todo cómodo, ya que la defensa se ve un tanto desprotegida. Este podría ser el motivo principal por el que los zagueros están cometiendo errores que han costado caro al equipo y, por lo tanto, no sería extraño que el míster optara por meter más efectivos en el centro del campo acompañando a Javi Rey, algo que podría hacer dando entrada de inicio al canterano Miguel Román o retrasando la posición de alguno de los mediapuntas: Romay, Brais Abelenda o incluso del último fichaje, Yelko Pino, que todavía no ha debutado como granate.