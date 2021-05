“Lo siento por todos los que han sufrido como nosotros”

Visiblemente emocionada, la presidenta del Pontevedra reconoció que con la victoria de ayer se había quitado un gran peso de encima y, tras dar las gracias a la afición, pidió disculpas porque el equipo no cumplió con las expectativas. “Tengo que entonar un lo siento. No sé si tengo parte de culpa en esa ilusión que generamos todos; nos hicimos todos ilusiones con poder llegar a cotas mayores a principio de temporada y al final, por determinadas circunstancias, y yo no soy de buscar excusas, no se ha dado”, afirmó Lupe Murillo, que recalcó que “entono un lo siento en mi nombre, en nombre de la plantilla, del cuerpo técnico, de todo el consejo de administración, porque esa ilusión con la que empezamos se la transmitimos a mucha gente y hemos estado sufriendo durante toda la temporada. Lo siento por aquellos sufridores que, al igual que muchos de nosotros, han pasado una malísima temporada”.

La dirigente granate, que comentó que “en general, no me gusta ponerme en la posición más alta porque la caída siempre es más dura, como al parecer lo ha sido esta”, afirmó que se quedará sin vacaciones otro año más porque “no vamos a desconectar y vamos a volver a empezar y a seguir con ilusión, porque siempre era mejor este resultado que otro”. Murillo aseguró que “vamos a reanimarnos, a saber que partimos de esta situación y que tenemos que empezar otra vez con las mismas ganas y los mismos ánimos”. En este sentido, señaló que van a “intentar buscar las mejoras que buscamos todas las temporadas y que a veces no salen”.

La presidenta del Pontevedra quiso dar las “gracias en primera persona a la afición, a toda esta gente que ha venido a Pasarón y que ha estado con nosotros. Era necesario, llevábamos una época prácticamente solos en el campo. Gracias de verdad porque, a pesar de saber de dónde veníamos, estuvieron aquí para apoyarnos”. Y añadió que “muchísima gente nos ha mandado mensajes de apoyo desde Pontevedra y desde otros clubes de Galicia y lo hemos notado”.

Murillo, que reconoció que “en este club nunca nada ha sido fácil”, celebró que al menos ayer “dimos la talla, demostramos que podíamos hacer un buen partido y todo salió redondo. Tuvimos toda esa suerte que otras veces nos dio la espalda”.