Dura derrota del Poio en su visita a un rival directo por el play off, el Torreblanca Melill. El equipo rojillo cayó por un contundente 5-2 que no refleja la realidad de un partido que estuvo muy igualado en lo referente al juego y en el que a las de Manu Cossío les faltó puntería y algo de fortuna ante el equipo revelación de la temporada. A pesar de perder, la derrota del Roldán frente al Alcorcón (5-1) mantiene a las poienses terceras, en puesto de play off por el título de liga.

Encuentro de poder a poder entre el Poio y el Melilla que comenzó con ocasiones de peligro sobre ambas áreas, entre ellas, la más clara un remate al palo de Ana Rivera. Antía abría el luminoso en jugada personal y menos de un minuto después empataba de vaselina una ispirada Emilly Marcondes.

A los trece de juego, Ana Rivera estrellaba un nuevo remate al palo y el Torreblanca hacía el 2-1 por medio de Lydia. Poco después abriría brecha con un nuevo gol de Emilly, de nuevo de vaselina, y sorprendía con el inicio del juego de cinco, aunque el conjunto conservero reaccionaba con varios acercamiento de peligro hasta que Luci anotó el 3-2 con el que se llegó al descanso.

Antes de la media hora de juego, Bía hacía el 4-2 y, a cinco minutos del final, el Poio optaba por el juego de cinco con Irene como portera jugadora, pero en la primera jugada, Sara Soares desde cancha propia anotaba el 5-2.