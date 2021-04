El Pontevedra disputa mañana otro compromiso clave para sus aspiraciones de permanencia en la Segunda RFEF y lo hará contra una de las plantillas con la media de edad más baja de la categoría y como el filial del fútbol profesional que más juveniles ha subido a su equipo.

El Sporting de Gijón B tiene una media de edad de 19,8 años, casi siete puntos más baja que la del Pontevedra, que está en 26,4 años. Un dato revelador es que el Sporting B es el filial del fútbol profesional que más juveniles ha subido a su equipo: un total de once. Su juventud le hace ser descarado y jugar muy bien al fútbol, gracias a deportistas con mucho talento que son habituales en la selección asturiana y, algunos de ellos, en convocatorias nacionales de categorías interiores, pero también le falta crecimiento y está pagando caro su inocencia, porque si no endereza su rumbo podría acabar en la quinta categoría del fútbol nacional (la Tercera RFEF), algo que no ha pasado nunca en la historia del club gijonés.

Esta temporada, hasta 15 futbolistas con ficha en el Sporting B entrenan con relativa asiduidad con el primer equipo de Segunda División A. Algunos de ellos tienen una participación habitual en los partidos, como es el caso de Rosas y Pablo García; también han jugado el portero Christian Joel y Pelayo. El resto han entrado en convocatorias, pero todavía no han contado con minutos.

Luisito avisó el jueves de que “cuento con que los jugadores que van a estar con el primer equipo en su partido contra el Tenerife (disputado ayer) estarán el domingo contra nosotros; los futbolistas lo saben y estoy preparando al equipo sabiendo que nos va a pasar eso. Pero no por eso vamos a salir con miedo, los que vamos líderes de este grupo somos nosotros, pero tenemos claro que tenemos que plantear un partido para ganar”.

Es el caso de los laterales Bogdan y Rosas, del lateral izquierdo Pablo García y de los centrocampistas Gragera y Gaspar Campos, los cinco en la primera plantilla, pero que habitualmente juegan en el B. Además, Sergio Sánchez recupera al delantero Berto, que suele estar con el primer equipo pero ayer no viajó a Tenerife, y también podría contar con el central Pelayo Suárez, aunque sí haya ido a la isla. En la misma situación que este último están los porteros, Christian Joel y Joel Jiménez.

El Pontevedra ha analizado especialmente el partido que el Sporting B empató contra el Coruxo (1-1) el pasado domingo para estudiar los puntos débiles del rival y tratará de imponer su mayor experiencia en la categoría apoyado en los veteranos Xisco Campos (38), Charles (36) y Rufo (34), entre otros que superan la treintena.