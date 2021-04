“Los jugadores tienen que darlo todo por los colores, por la afición y por quien los trajo aquí”. Así de contundente se mostró ayer la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, en la recepción al club en la Diputación Provincial. La máxima dirigente granate pidió, así, un último esfuerzo a la plantilla porque tiene claro que “estamos en sus manos, ya no depende de nosotros, depende de ellos, y tienen que darlo todo de aquí al final”.

Murillo recalcó que “son siete partidos para darlo todo” y que “los que tienen que demostrar lo que son y lo que tienen son los jugadores que tienen que jugar cada domingo”. La presidenta reconoció que “hace tiempo que sabéis lo que siento, no estoy precisamente en el mejor momento de ánimo ni contenta con lo que estamos haciendo, pero ya dije que haré la evaluación a final de temporada y hablaré lo que tenga que hablar”. Aún así, la mandataria pontevedresa aseguró que “afronto con ilusión lo que nos queda” de competición liguera.

Lupe Murillo y el consejero del área financiera del club, Enrique Mariño, fueron recibidos ayer en la Diputación por la presidenta provincial, Carmela Silva, y el diputado de Deportes, Gorka Gómez, en un acto enmarcado en el apoyo de la institución a los equipos de élite de la provincia que, en el caso del Pontevedra, supone una colaboración de 160.000 euros.

El intercambio de halagos entre las presidentas lo inició Carmela Silva, recalcando que ver a una mujer dirigiendo un club de fútbol no es algo muy habitual, por lo que reconoció la labor de Lupe Murillo y dejó claro que “las mujeres estamos acostumbradas a enfrentarnos a todo y más”. La presidenta de la Diputación puso en valor al Pontevedra CF, recordando que es una de las señas de identidad de la ciudad con repercusión en Galicia y en el resto de España gracias a su reconocida historia. “Es un equipo que se hace querer”, apuntó Silva, que parafraseó el lema del FC Barcelona para afirmar que “el Pontevedra también es más que un club”.

La presidenta provincial puso de manifiesto su pasión por el fútbol, un deporte que “mueve sentimientos y emociones y que es colectividad y socialización” y en el que “hai momentos peores y mejores”, pero lo importante es que los equipos que “tienen alma, como es el caso del Pontevedra, nunca la pierdan”.

Carmela Silva trasladó sus mejores deseos al Pontevedra CF para el tramo final de la temporada y señaló las muestras identidad del club, “la garra, la fuerza, el no rendirse nunca, ese espíritu ganador”, como la clave para lograr la permanencia en la Segunda RFEF. Así, le envió un mensaje directo a Lupe Murillo: “Reúne a los jugadores y transmíteles que todos y todas nos tenemos que dejar la piel”.

La máxima dirigente granate agradeció las palabras de Carmela Silva, porque le da “ánimo para salir adelante en estos momentos complicados en el aspecto deportivo; en el económico, después de esta pandemia, aún no sabemos cómo va a ser, pero esperamos que no tenga mucha repercusión en el club”. Murillo aseguró que era “un honor” escuchar las palabras de ánimo de Silva, “y más en el momento que estamos pasando, que no es bueno”. “Venir a esta casa y hablar contigo es diferente”, le dijo, “tú conoces el fútbol, lo sufres y sientes pasión y es mucho más fácil que puedas entender lo que decimos aquí”.