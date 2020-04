Una recuperación en pausa

Los jugadores de la SD Teucro han visto para su recuperación de golpe y se adaptan como pueden a esta nueva situación. Los casos más graves son los de Vicente Poveda y Ferrán Cisneros, que llevaban semanas de tratamientos. Poveda realiza ejercicios de recuperación, pero nota aún su tobillo hinchado. Por su parte Cisneros estaba listo para volver a la pista por completo, pero necesita seguir haciendo ejercicios específicos y no tiene a su disposición todo el material. Aún así ambos son optimistas y trabajan día a día por mejorar en su recuperación.

La cuarentena ha pillado a varios deportistas del Teucro en pleno proceso de recuperación, como es el caso de Vicente Poveda y Ferrán Cisneros. El primero con una lesión en los peroneros del tobillo que lo tenía desde hace un mes fuera de la pista y el segundo estaba empezando a incorporarse al equipo tras ser operado del hombro tras la rotura del labrum.

Poveda admite que "está todo un poco parado", el teucrista hace ejercicios en casa, pero nota que "sin tratamiento el pie se ha quedado un poco estancado". "Aún tengo el tobillo un poco inflamado, trabajo con ejercicio, pomada y hielo. Estaba bastante bien, pero mi miedo es que sigue inflamado, aún así puedo hacer algunos ejercicios para el tobillo, pero poco más", cuenta Poveda preocupado porque tiene un además un edema óseo. "Es una lesión complicada y no solo basta con hacer ejercicio, sino que exige parar. Así que por ese lado me viene bien la cuarentena para obligarme a parar, porque llevaba cuatro partidos sin jugar y estaba muy ansioso, quería aportar y entrenar... Ahora sé que me lo tengo que toma con calma y hacer las cosas bien", sentencia.

Aunque no lo ha podido ver un traumatológico, estima que aún le queda un mes y medio más de recuperación, eso " pensando en positivo", cuenta preocupado por si hay que operar.

El caso de Ferrán Cisneros es bien distinto, su recuperación iba más rápido de lo previsto e incluso pudo jugar los últimos cinco minutos del último encuentro disputado. "Todos los plazos iban bien y quería coger así la toma de contacto para el esperado derbi. Salí muy contento por volver a jugar y por la victoria y me volví a sentir jugador", cuenta el jugador.

Cisneros empezaba a entrenar con el equipo, pero aún necesita continuar realizando ejercicios específicos. "Cuando tienes una lesión como esta tienes que ejercitar el hombro prácticamente de por vida. Estaba llevando muy bien la recuperación y ahora no puedo hacer las sesiones de fisioterapia o pesas, que son muy necesarias para recuperar la musculación", explica el teucrista que se lamenta de la falta de material en casa. "Tenía muchas ganas de competir después de mucho tiempo y de una temporada complicada, sentía que podía volver a jugar y es un poco frustrante esto, pero hay que aceptarlo", sentencia.