A la espera de una decisión de la Federación

El entrenador teucrista, Luis Montes, admite estar preocupado por la situación de los lesionados: "Son jugadores que nos preocupan un poco más por el hecho de que no puedan estar tratándose, alguno está hablando con el fiseo por videollamada, pero más allá de eso es difícil . Nos está preocupando un poco, también Cristian que se hizo daño en un dedo en el último partido, y Caue tenía algunos problemas físicos", resume Montes Aún así todos ellos siguen manteniéndose en forma por si vuelve la competición.

Mientras tanto todos siguen en Pontevedra, ya que esperaban que la liga parase solo 15 días y reconocen que es duro estar fuera de casa. "Lo más importante es no contagiarnos ni contagiar a a nadie, así que estamos en casa. Es duro porque cuando pasa algo así quieres estar con tu familia, pero hacemos muchas videollamadas para que sea lo más ameno posible", comenta Cisneros.

Por su parte, Poveda, mira atrás en una temporada difícil. " Hemos sido un equipo de sorpresas, cuando todo el mundo pensaba que íbamos a perder peleábamos y sacábamos el partidos que difíciles y otros que supuestamente eran mas fáciles, aunque en esta categoría nunca funciona así, los perdíamos. No hemos sabido mantener el nivel durante los 60 minutos y eso nos ha penalizado. En esta liga se premia la regularidad", resume. El jugador reconoce que la decisión que debe tomar la Federación no es sencilla y señala que sería injusto que quien ha sido regular no ascendiera, pero también lo sería el hecho de no poder luchar por la permanencia. En el caso del Teucro, se salvaría de eso por los pelos.