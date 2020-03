El Poio, a la espera de tomar una decisión

Son horas decisivas en el Poio Pescamar que está a la espera de que la Federación Española de Fútbol anuncie una decisión hoy con respecto a la liga. El club ha anunciado en todo momento su voluntad de querer evitar hacer un ERTE, como ya ha anunciado el Waterpolo Pontevedra o el Peixe Galego, pero son conscientes de que la situación se puede alarga más.

Al contrario que otros clubes, el Pescamar no quiere que se suspenda la liga porque recuerda que aún quedan muchas jornadas por delante, además de finalizar la Copa de la Reina. Sobre la posibilidad de que se alargue la liga y tener que ampliar los contratos, Juanjo García, presidente del club, señala que "más allá del 30 de junio veo muy difícil que continúen las competiciones porque los derechos federativos están hasta esa fecha, si se alarga habrá que buscar financiación y buscarse la vida, pero es una situación complicada para cualquier club".

El presidente admite que todos los escenarios son posibles y tenemos que estar preparados. Aún así, no quiere hablar aún de ERTE hasta que no se tengan noticias de la Federación, para tomar entonces una decisión. Mientras tanto las rojillas siguen entrenado a diario con un plan de trabajo específico y un seguimiento on line. Mientras, García manda un mensaje de tranquilidad y recuerda que el club siempre va a responder por ellas, "espero que mañana sea un día decisivo para ver qué va a pasar", sentencia.

Mientras esperan qué pasará el club sigue a la búsqueda de un nuevo entrenador tras la marcha de Raúl Jiménez. Lo hacen pensando especialmente en la final a cuatro de la Copa y porque creen que si se suspenden cuatro o incluso cinco jornadas son recuperables y están esperanzados.