Un siglo de excélticos en el Pontevedra

Pedro Vázquez (derecha), ex del Celta, en el último derbi disputado en Pasarón. // Gustavo Santos

Los enfrentamientos entre el Pontevedra y el Celta B son sinónimo de emoción e intensidad ya no solo por el hecho de ser un derbi, sino por la presencia de futbolistas que han vestido ambas camisetas sobre el césped. Esta temporada son cinco los excelestes que están en el vestuario granate: Edu Sousa, Churre, Álex Fernández, Pedro Vázquez y Campillo. No es, ni mucho menos, la cifra más elevada en este siglo, en el que el récord se fijó en el año 2013, con nueve excélticos en las filas lerezanas.

La presencia de jugadores con pasado en el Celta en la primera plantilla del Pontevedra es una máxima del siglo XXI. En total, 48 hombres que alguna vez vistieron de celeste defendieron posteriormente el granate. Además de los actuales, nombres como David Añón, Pablo Carnero, Luciano o Andrés Curiel son algunos de los más significativos que han cruzado el puente de Rande, aunque de los que más han calado en la afición local recientemente son Borja Domínguez, cedido en la segunda vuelta de la pasada temporada, y Adrián Mouriño.

En la historia reciente del Pontevedra hubo casi siempre presencia de excelestes en su vestuario, aunque también hubo algunos momentos en los que no fue así, escasos, eso sí. Principalmente sucedió entre enero y junio del año 2004, con José Aurelio Gay como entrenador del equipo que a final de temporada iba a ascender a Segunda A; el club había fichado en verano al excéltico Óscar Pérez, pero se le dio la baja en invierno al no contar con minutos. Otro escenario sin exjugadores del Celta en el Pontevedra fue en la primera vuelta de la campaña 2007-2008, con Xabi Gracia en el banquillo, algo que cambió en el mercado invernal con el regreso de Luciano.

El defensa es un ejemplo de excélticos que estuvieron en el Pontevedra en dos etapas. Además de Luciano (que estuvo entre 2004 y 2007 y entre enero y junio de 2008), otros que estuvieron en dos etapas como granates fueron Yahvé (temporada 2002-2003 y segunda vuelta en 2011), César Oláiz (temporadas 2000-2001 y 2004-2005), David Sestelo (de 2007 a 2009 y temporada 2012-2013), Yago González (temporadas 2008-2009 y 2011-2012), Adrián Pazó (temporadas 2009-2010 y 2011-2012) y, más recientemente, Bruno Rivada (de 2012 a 2014 y de 2015 a 2018).

Récord

La temporada 2013-2014 fue la del récord de excelestes en el Pontevedra, con nueve futbolistas en sus filas: Edu Sousa, Pablo González, Candela, Moreira, David Pérez, Benja, Luismi, Pablo Carnero y Pablo Lede. Coincidió con la etapa de mayor trasiego de jugadores entre ambos equipos, la última del Pontevedra en Tercera División.

El de este domingo quizá sea uno de los derbis más descafeinados de las últimas temporadas, primero por tener que disputarse a puerta cerrada por el coronavirus, y después por la situación de ambos equipos en la clasificación. El Pontevedra es noveno con 38 puntos y el Celta B es decimocuarto con 35, solo uno por encima de la promoción de permanencia y dos por encima del descenso. Las cosas no son excesivamente mejores para los hombres de Jesús Ramos, que están centrados en asegurar cuanto antes su continuidad en Segunda B, tras haber roto la mala racha con la que empezaron 2020, en el que estuvieron nueve jornadas seguidas sin ganar.

A pesar de todo, en cuanto a número de enfrentamientos entre ambos equipos, el derbi entre el Pontevedra y el Celta B es todo un clásico de las Rías Baixas, pues es el encuentro entre dos equipos de la provincia que más veces se ha celebrado.