Irene Trabazo: "Vamos a intentar ir a por la medalla de oro"

Es la gran favorita para alzarse con el título sub 23 del Campeonato de España. Irene Trabazo afronta esta competición a pocos kilómetros de su Marín natal con ganas de resarcirse tras lo ocurrido en el Nacional del año pasado, en el que un problema mecánico la alejó de la lucha por las medallas.

Acaba de proclamarse campeona de la Copa de España sub 23, una victoria que, unida a su buen momento de forma tras una exitosa gira navideña por Bélgica y Francia, le ha colgado el cartel de favorita. Más aún si se tiene en cuenta que los cambios en el circuito, que se ha vuelto un poco más técnico, podrían favorecerla con respecto a sus rivales directas, como la valenciana Sofía Rodríguez.

Irene Trabazo analiza la competición, en la que ha decidido correr con su equipo, XSM, y desgrana sus expectativas para este Campeonato de España y para lo que queda de temporada de ciclocross.

- ¿Con qué expectativas llega al Campeonato de España?

- Vamos a intentar ir a por esa medalla de oro que está tan codiciada. Tenemos rivales que están muy fuertes, sobre todo una valenciana y otra vasca, pero vamos a intentar sacar provecho de estar en casa y de un circuito rápido y técnico, más técnico que la Copa de España y que el Campeonato de España del año pasado.

- ¿Cómo ve los cambios en el circuito? ¿Cree que le pueden favorecer?

- Sí. Se adapta más a mis características este circuito que el del anterior Campeonato de España. Es un circuito con un trazado rápido, igual que en años anteriores, estamos un poco dudosos con el tiempo, porque en teoría dan lluvia para estos días. Me gustaría que el circuito estuviera resbaladizo y con un poco de barro, pero tampoco demasiado, porque así se ralentiza un poco y entra el factor técnico, que creo que me beneficiaría con respecto a mis rivales.

- Pero aunque se hayan hecho algunos cambios, el circuito será parecido al de anteriores competiciones, ¿no?

- Sí, al final es similar, es en el mismo sitio y tampoco se pueden hacer grandes cambios. Sí que cambia mucho a nivel técnico, porque se hace un poco más enrevesado, las laderas son más técnicas y quedan para el final tres laderas seguidas y al salir de la última está la meta. No es un final al sprint, en el que podríamos llegar todos juntos y la victoria se decide por velocidad, sino que es más técnico; quien vaya delante y esa zona la pase mejor, podrá ganar el Campeonato, va a ser decisivo y seguro que va a ofrecer finales espectaculares en todas las categorías.

- Por ser de aquí, ¿conoce bien el circuito?

- La Illa das Esculturas está teniendo problemas con el deterioro del terreno y no nos dejan correr por allí, pero sí que conocemos el circuito y los entrenamientos previos serán allí, lo que nos va a servir para pulir los últimos detalles.

- ¿Este campeonato llega en un buen momento para usted?

- Sí, ahora estamos ya en la recta final de la temporada, el trabajo está hecho. En estas navidades subimos a Copas del Mundo en Bélgica y Francia y pudimos comprobar que el trabajo estaba bien hecho. A ver si nos acompaña un poco la mecánica y la suerte, porque creo que estamos en un buen punto de forma para la competición.

- ¿Qué valoración hace de la temporada?

- Hasta ahora ha ido todo bien, hemos subido el pico de forma, hemos conseguido ganar la Copa de España, que era uno de los objetivos principales. Aunque al principio hemos estado un poco bajos de forma por el tipo de entrenamiento que hicimos, ahora estamos mejor. La temporada está siendo muy positiva, estamos bien y esperamos que el Campeonato de España ponga la guinda.

- ¿Qué competiciones tiene previstas para esta recta final de la temporada?

- Después del Campeonato de España correremos dos Copas del Mundo. El objetivo es ir creciendo, porque en la Copa del Mundo no hay competición sub 23, es solo absoluta, así que no vamos pensando en alcanzar un puesto concreto, sino en ganar experiencia y seguir progresando en circuitos de Copa del Mundo, que son diferentes a lo que tenemos aquí. Y después a ver si podemos estar en el Mundial.