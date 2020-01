celia cerviño "Mi objetivo es jugar los mejores torneos del mundo"

El alcalde de Pontevedra recibió ayer a Celia Cerviño en el Concello para felicitarla por su gran temporada 2019, en la que se convirtió en la tercera gallega de la historia en conquistar un título ITF y ascendió 350 puestos en el ránking WTA.

Celia Cerviño es uno de los grandes ejemplos del talento "made in" Pontevedra. La joven tenista, de 22 años, se encuentra en la fase final de su preparación de cara a la nueva temporada, que comenzará el próximo 20 de enero en Mallorca. La deportista lerezana, tras finalizar sus estudios en Estados Unidos, entrena en el Club de Tenis de Pontevedra junto a los técnicos Tozé Pinto y Chipi Agrelo y con el preparador físico David Rodríguez.

Ayer fue recibida por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en el Concello, que la felicitó por sus buenos resultados en 2019, campaña en la que se convirtió en la tercera gallega de la historia en conquistar un título ITF y ascendió 350 puestos en el ránking WTA hasta establecerse en el puesto 881. Además, recibió el galardón de tenista gallega del año por la FGT, cuyo ránking lidera en la actualidad.

- ¿Cómo están yendo estas semanas de preparación?

- Muy bien. Llevo casi cuatro semanas con mucha intensidad física, porque nos estamos centrando sobre todo en el físico esta pretemporada para aguantar después en competición en un buen nivel, y ahora empiezo con tenis más fuerte, crear jugadas, hacer cosas más específicas pensando en la competición en sí.

- Acaba de ganar el Open Ciudad de Pontevedra, lo que supondrá un pequeño premio al esfuerzo de estas semanas, ¿no?

- Ese torneo me lo tomé un poco como entrenamiento. Estoy cambiando de raquetas y estaba en medio de la pretemporada física, así que estaba cansada, y fue una manera de trabajar la mente. Me encontré cansada, pero bien, y sobre todo mentalmente con muchas ganas, y eso es muy importante.

- ¿Qué balance hace de la temporada pasada?

- Llegué de Estados Unidos y quería intentar jugar el circuito WTA. No me imaginaba que iba a ganar un torneo internacional, evidentemente yo apunto a ello, es para lo que entreno, pero la temporada pasada me sorprendió un poco a nivel de resultados. Me hizo pensar que no estoy tan lejos de lo que pensaba.

- ¿Fue como un punto de inflexión en su carrera?

- Sí, tal cual, fue llegar de la nada, de que no te conozca nadie, a de repente ser respetada en todo el país, ahora voy a un torneo y saben quién soy.

- Empieza la temporada el próximo día 20 en Mallorca. ¿Cómo la encara?

- Tengo muchas ganas de competir ya, porque he trabajado muy duro estas cuatro semanas. Para el primer torneo puede que no esté al nivel físico que quiero, porque no nos ha dado tiempo, pero he decidido ir igualmente, porque hay dos seguidos y para el segundo torneo espero estar bien. Tenísticamente me estoy encontrando como nunca, tengo muchas ganas de competir y a ver qué tal sale.

- ¿El objetivo para este año es seguir creciendo y escalando puestos en el ránking?

- No me he planteado llegar a un número determinado en el ránking, pero sí tengo metas de llegar a cuartos de final en ciertos torneos, a semifinales en otros, a finales... y eso tendrá consecuencias en el ránking. Me centro más en el trabajo que hay que hacer que en los resultados, porque al final se recogen los frutos.

- Y más a largo plazo, ¿cuál es su meta?

- Mi objetivo es llegar a jugar los mejores torneos del Mundo y para ello hay que ir escalando poco a poco. A medida que suba en el ránking podré optar a torneos de mayor nivel.