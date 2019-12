Vero Boquete habla de la situación de las mujeres en el deporte hoy en la Diputación

Vero Boquete, una de las futbolistas profesionales más importantes del país, y la profesora Cristina lópez Villar serán hoy las dos últimas protagonistas del ciclo de conversaciones organizadas por la AS-PG en el edificio administrativo de la Diputación, a partir de las 20.00 horas. El tema encima de la mesa será "As mulleres no mundo do deporte de competición".

Vero Boquete, actualmente en las filas del Utah Royals FC (Salt Lake City, USA), jugó profesionalmente en España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania, Francia, China y para clubes tan importantes como el Paris Saint- Germain y el Bayern Munich. Entre otras cosas, también es ganadora de la UEFA Women's Champions League, campeona de Europa de la UEFA U19, dos veces votada por la UEFA entre las 10 mejores jugadoras de Europa.