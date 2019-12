Un partido con mucho en juego

Los granates se enfrentan hoy, a las 13.00 horas de la Península, a Las Palmas Atlético en un encuentro en el que el Pontevedra necesita gol, después de la derrota 1-0 ante el Peña Deportiva en los últimos minutos y el empate a cero con el Langreo en Pasarón.

Los de Carlos Pouso encaran el primero de los cuatro encuentros que quedan hasta el descanso navideño que les obligará a hacer rotaciones en el once titular e incluso tirar del filial si fuera necesario.

En este caso Pouso vuelve a viajar con Diego Dandín, después de que Brian siga tocado de la lumbalgía que no le dejó ir a Santa Eulalia. Además de él Pol Bueso sufre una microrotura de fibras de grado 1. Pouso sí que cuenta con Campillo, Mejía y Pedro Vázquez, que han entrenado con regularidad toda la semana, pero el técnico granate no quiere forzar y probablemente no estén en el once titular.

Los de Pouso no guardan muy buenos recuerdos de Las Palmas. Y es que la temporada anterior los granates perdían por 2-1 en la visita canaria, un resultado que los dejó fuera de los play off.

Los canarios siguen siendo un hueso duro de roer y acumulan unos resultados similares a los del equipo de la ciudad del Lérez, con un punto menos, 21 en lugar de 22. Es un "buen equipo, son jugadores jóvenes, con mucha ilusión que llaman a las puertas del primer equipo y con una cantera a la que generalmente se le dan oportunidades", reconoce Carlos Pouso.

Como cualquier filial está falto de experiencia, por eso esta baza de los granates será fundamental para tener el control en el juego.

De nuevo el conjunto granate vuelve a un campo algo complicado, con un césped artificial desgastado que dificulta el desplazamiento del balón. Más que el campo a Pouso le preocupa que vuelva al terreno de juego el viento. Y es que en Santa Eulalia ya dificultó el juego con un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo más que de fútbol.

Aún así, el técnico granate espera ver más fluidez en el juego, que el equipo se desplace con verticalidad de cara a gol.

El Pontevedra CF intenta hoy encontrar ese gol que no ha conseguido en los dos últimos encuentros y sumar tres puntos que le devuelvan la tranquilidad y que no les descuelgue de los puestos de play off. Pouso señala que la clasificación aún no le preocupa, pero se necesita de una victoria para asegurare continuar en la parte alta de la tabla.