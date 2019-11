La VI Milla Urbana Solidaria espera superar los 500 participantes

Sin lluvia en el horizonte según la previsiones meteorológicas y con la ilusión de igualar o superar la cifra de 500 participantes espera celebrar la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) su VI Milla Urbana Solidaria, que tendrá lugar este sábado en el paseo de la Gran Vía de Montero Ríos. Esta prueba oficial de la Federación Gallega de Atletismo, con distancia homologada, fue presentada esta mañana en el Concello por el concejal de Deportes, Tino Fernández; la presidenta de Anedia, María José Rego, y el director deportivo de la misma, Gonzalo Méndez.



La carrera estará controlada por el Comité Gallego de Jueces de la Federación Gallega de Atletismo y formará parte de su calendario oficial de pruebas en ruta. Tal y como señaló Tino Fernández, se trata de un evento "de soliedariedade e visibilidade, que permite que a xente de Pontevedra coñeza o traballo que este colectivo fai nun ámbito da saúde tan relevante como é o da diabetes. O elevado índice de diabetes entre os nenos é un tema que preocupa moito a esta Concellería e a saúde e a actividade física son dous asuntos que teñen moito en común. Queremos promover programas en materia de concienciación e que estes asuntos teñan o seu reflexo nos orzamentos".

En esta línea, la presidenta de Anedia afirmó que "o deporte é fundamental na vida dos pacientes con diabetes: no caso dos nenos con diabetes tipo 1 axúdaos a regulala e tamén como persoas, e no dos adultos con diabetes tipo 2 é unha cousa esencial". María José Rego recordó que "esta enfermidade é moi dura" y precisa de respaldo psicológico y apoyo de enfermeros y educadores terapéuticos especializados en diabetes. "Temos que tomar decisións as 24 horas, de día e de noite. Precisamos adestradores, que nos adestren para tomar decisións", subrayó.