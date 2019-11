Ferrán Cisneros: "Contra el Cisne nos faltó contundencia defensiva"

El Teucro ha reclamado finalmente ante el Comité de Competición uno de los goles que marcó en el derbi contra el Cisne y que no fue recogido en el acta. El central Ferrán Cisneros analiza ese partido y los objetivos a corto plazo del equipo azul.

El Teucro ha reclamado al Comité de Competición de la Federación Española uno de los goles que marcó el pasado sábado en el derbi contra el Cisne y que no fue recogido en el acta arbitral. Se trata del penúltimo tanto logrado por los azules, obra de Marko Dzokic, y que haría que el resultado final fuera de 26-33 favorable al Cisne y no de 25-33, como quedó plasmado en el acta. El club está ahora a la espera de una respuesta, pues aunque actualmente ese tanto no tiene incidencia en la competición, sí que podría ser decisivo si al acabar la liga en División de Honor Plata se diesen empates a puntos y, por ejemplo, se tuviese que desempatar mirando los golaverages particulares de cada equipo.

Precisamente sobre el derbi del pasado sábado ha hecho un análisis el central del Teucro Ferrán Cisneros.

- ¿Cómo cayó en el vestuario la derrota en el derbi?

- Habíamos encadenado una buena racha y teníamos muchas ganas de ese partido, lo habíamos preparado bien, a conciencia, sabíamos que era importante, y al final no pudo ser, pero eso no quiere decir que estemos mal.

- ¿Qué falló?

- Sobre todo la defensa. No estuvimos al nivel al que habíamos estado en otros partidos, nos faltó contundencia, y eso también nos hizo estar peor en ataque.

- ¿Cree que les pesó la ansiedad por hacerlo bien en casa o el ambiente que se vivió en el Municipal?

- No creo. Que haya gente en un pabellón es bonito, que haya tanta gente viendo un derbi en una ciudad como es Pontevedra, en la que se respira balonmano, es importante. Esta vez se lo llevaron los del Cisne, ya veremos en el futuro.

- ¿Cómo ve al próximo rival, el Antequera?

- Es muy duro, ha reforzado el bloque que tenía de la temporada pasada, lleva años trabajando muy bien y, con alguna incorporación de mucho nivel, este año ha conseguido tener un equipo más fuerte. Sin duda, va a ser un partido muy difícil.

- Y fuera de casa siempre es más difícil, ¿no?

- En esta categoría cuesta mucho ganar y fuera de casa aún más, porque los equipos se hacen fuertes con su gente. Antequera es una pista que aprieta muchísimo.

- ¿El objetivo ahora es acabar bien la primera vuelta?

- Es volver a la buena dinámica que teníamos de jugar bien y ganar para poder seguir estando ahí arriba en la clasificación.