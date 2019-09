Más control desde el centro del campo

El vestuario del Pontevedra ya ha superado la dura derrota del pasado sábado ante el Racing de Ferrol (4-1), pero la tiene presente en su día a día para evitar caer en los mismos errores que le llevaron a encajar tres goles en los primeros ocho minutos. Así, Luismi está haciendo especial hincapié en la concentración y, sobre todo, en no arriesgar en los pases en el centro del campo.

En este sentido, el técnico avisó el miércoles de que habría cambios en su equipo titular. Todo indica que se mantendrá fiel al 4-2-3-1 que tan buenos resultados le ha dado en el conjunto granate, especialmente en Pasarón, y que los cambios serán de hombre por hombre.

Uno de los futbolistas que más papeletas tiene para entrar en ese once titular es Álex Fernández, gracias a su buena actuación del pasado sábado ante el Racing de Ferrol. La salida al campo del centrocampista desde el banquillo supuso un cambio importante en la forma de jugar del equipo, aportó orden y control y demostró que las lesiones que cortaron su progresión la temporada pasada ya están totalmente superadas.

El ourensano se muestra humilde, pero ambicioso y señala que la única receta para alcanzar los objetivos es el trabajo duro. "Pienso que un jugador tiene que ser ambicioso, y yo me considero así. Un jugador siempre quiere jugar y siempre quiere ser titular y, sobre todo, siempre trabaja durante la semana y en las oportunidades que le da el míster para estar en ese once titular. El día que pierda esa ilusión por ir a entrenar y dar lo mejor de mí para intentar ser titular seguramente ya no estaré en este deporte. Siempre trabajo y siempre intento hacerlo de la mejor manera posible", afirmó.

Sobre el equipo, Álex comenta que, "quitando el traspiés de Ferrol, a nivel colectivo creo que se ha hecho muy buena plantilla, con jugadores muy competitivos y con experiencia. Como jugador que lleva muchos años en el club, estoy muy contento en este sentido". Y añadió que, "a nivel individual, creo que he hecho una buena pretemporada, he intentado estar al cien por cien y el míster ha decidido jugar con Sana y Berrocal y yo estoy intentando aprovechar los minutos que me ha dado, tanto en el primer partido como en el segundo, para demostrarle que quiero jugar. Yo sé que él confía en mí, yo confío en él, nos conocemos de sobra, sabe lo que le puedo dar al equipo y estoy contento con los minutos que he tenido".

El centrocampista tiene claro que su objetivo es "aportar siempre mi granito de arena, ya sea de titular o de suplente, jugando cinco minutos, media hora? dentro del vestuario o donde sea".

Lesiones

El futbolista espera que esta temporada sea mejor que la anterior en el plano individual y que pueda tener más continuidad. "Ojalá que las lesiones me respeten, para evitar que pase como el año pasado, que cuando estaba en una buena condición física y siendo titular, me perdí un tramo importante de la temporada por culpa de la lesión; después, cuando me recupero, me vuelvo a lesionar del hombro y es cierto que Borja Domínguez y Kevin Presa estaban a un nivel muy alto y cuando dos jugadores están así y el equipo rinde es muy complicado entrar, así que apoyas a los compañeros para que el equipo siga arriba", señaló. En este sentido, solo confía en "tener la oportunidad de seguir demostrando que puedo estar a un gran nivel para ser importante en este club".

Sobre el partido de este domingo (Pasarón, 18.00 horas) contra el Sporting de Gijón B, que viene de golear al San Sebastián de los Reyes, Álex apunta que "tenemos claro que en esta categoría hoy eres el mejor y mañana te pintan la cara. No tiene nada que ver que hayamos perdido en Ferrol de manera abultada ni que ellos hayan ganado 5-0. Va a ser un partido disputado, el míster ha trabajado durante toda la semana cómo hacerle daño al Sporting B y ponerle las cosas difíciles", a lo que añade que "jugamos en Pasarón y ahí el equipo siempre da un plus para conseguir los tres puntos".