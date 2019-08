Los peligros del complicado grupo I

La Segunda División B está a punto de comenzar y el Pontevedra se enfrentará este año a una temporada peculiar por la extraña confección del grupo I, en el que ha quedado encuadrado con equipos de las Islas Baleares, Canarias y Melilla. Los largos desplazamientos que deberá afrontar la plantilla granate serán un gran hándicap para los hombres de Luismi, pero no el único, pues todo apunta a que ha subido el nivel de la categoría y que las plazas de play off estarán más caras que nunca por la igualdad que se prevé entre los diferentes equipos.

los favoritos

Los buenos refuerzos que ha cerrado este verano convierten al Pontevedra en uno de los favoritos para estar en la parte alta de la clasificación, aunque deberá demostrar sobre el césped si es un serio candidato al play off o no. Mantener a Álvaro Bustos y fichar un delantero de la envergadura de Adighibe pueden ser las apuestas seguras de la dirección deportiva, pero lo cierto es que al equipo le sigue faltando un centrocampista creador; a la espera de una respuesta de Rai Marchán, la única certeza es que antes de cerrar esta última incorporación deberá haber una salida, previsiblemente de Mouriño, y no será tarea fácil.

Entre los claros favoritos a estar arriba está el Atlético Baleares, que ha apostado por jugadores contrastados, aunque todavía busca un delantero que marque diferencias. Cuenta con gran presupuesto, aunque no siempre es sinónimo de éxito, y la parte negativa es que acaba de perder al centrocampista Canario, que se ha roto el ligamento cruzado.

También destaca el Ibiza, que cuenta con jugadores duros y de nombre en la categoría y al que solo le falta un delantero para cerrar una plantilla que dirige un viejo conocido de la parroquia de Pasarón: Pablo Alfaro.

El Melilla se ha reforzado muy bien este verano, firmando jugadores de muchísima calidad y entidad, pero ha dejado una imagen regular en pretemporada, destacando la derrota por 5-0 contra el Marbella. También está buscando un delantero de referencia.

El Majadahonda es otro de los favoritos al llegar desde Segunda A y contar con la ayuda del descenso. Ha confeccionado un equipo muy equilibrado, aunque el club ha querido ajustar el gasto al haber bajado de categoría.

El San Sebastián de los Reyes ha firmado jugadores de gran calidad y va a intentar meterse en play off.

los tapados

En una liga tan competitiva e igualada puede pasar casi cualquier cosa y la lucha por el play off se prevé apasionante hasta el final. Al margen de los teóricos favoritos, siempre hay varios equipos que pueden dar la sorpresa y desterrar a grandes presupuestos y plantillas.

Es el caso del Racing de Ferrol, que puede ser uno de los "tapados" al ser un recién ascendido de Tercera División, pero lo cierto es que cuenta con una plantilla de calidad, con muchos jugadores veteranos y solo le falta cerrar alguna incorporación sub 23.

También se ha reforzado muy bien el Internacional de Madrid, que intentará acabar entre los diez primeros esta temporada.

De "tapado" podría ir también el Peña Deportiva, que mantiene la base de la temporada pasada y parece ser que la permanencia no va a ser su único objetivo.

A estos hay que sumar el Coruxo, que se mantendrá fiel a su filosofía de las últimas temporadas que tan bien le ha funcionado.

los filiales

Siete filiales hay entre los 20 equipos del grupo I de Segunda B. Entre ellos destacan, por encima de todos, el Real Madrid Castilla de Raúl González y el Atlético de Madrid B. Los rojiblancos, que han estado a gran nivel en las últimas temporadas, destacan por su semejanza con el primer equipo del Cholo Simeone, pero en estos últimos días de mercado podrían sufrir alguna que otra baja de futbolistas sub 23 en los que se han fijado varios equipos de Primera y Segunda A. En cuanto al filial blanco, ha sufrido numerosas bajas de jugadores clave, por lo que será una incógnita.

El Celta B, tras la irregular temporada que firmó el año pasado, ha cambiado muchas cosas en su equipo, entre ellas el entrenador, y podría volver a brillar como años atrás aunque ha perdido a jugadores clave.

También destaca la calidad de la plantilla del Oviedo B, aunque es un equipo muy nuevo y, por lo tanto, será una incógnita. En la misma línea se mueve el Sporting de Gijón B, que dependerá mucho del regreso de los jugadores que han hecho la pretemporada con la primera plantilla. Más complicado lo tendrán el Getafe B y Las Palmas Atlético, que está pendiente de los problemas económicos que arrastra el club y que podrían llevar a varios de sus jugadores al primer equipo.

las estrellas

A falta de que se cierre el mercado de fichajes el próximo 2 de septiembre, por lo que podría haber todavía movimientos, hay varios jugadores que, en principio, están llamados a destacar esta temporada en Segunda B.

En el grupo I destacaría la figura de Kubo, el japonés del Real Madrid que podría jugar en el filial, así como su compañero el brasileño Rodrygo. Los hay con pasado en Primera, como Emaná, del Sanse; Hugo Duro, del Getafe B; Cedrick, del Inter de Madrid, y Aurtenetxe y Manu Herrera, del Baleares.