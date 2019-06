El Teucro apuesta por consolidar su filosofía en el nuevo proyecto en Plata

Todo descenso de categoría suele implicar una revolución, o al menos eso cree Luis Montes, que asegura que el Teucro ya tenía previsto que, tras confirmarse su bajada a la División de Honor Plata, muy pocos jugadores continuarían en el equipo la próxima temporada. "Desde el momento en el que se confirma el descenso, se cuenta con esto, porque suele llevar implícito una profunda reestructuración de la plantilla", explica el técnico, cuya renovación aún no ha sido confirmada oficialmente por el club, pero el acuerdo entre ambas partes es total.

El entrenador azul lleva semanas trabajando en la planificación de la próxima temporada y destacó que la idea es continuar con la filosofía de estos últimos años, en los que el Teucro ha apostado por jugadores jóvenes, con gran proyección y potencial. Casos como el de Sergio Pérez o Domingo Luis animan al club a mantenerse en la misma línea.

"A mí me gustaría que hubiera el mayor número de jugadores nuestra base y si no, gallegos, pero también es verdad que habiendo cuatro equipos de primer nivel en un radio de 40 kilómetros es complicado, porque tanto Cisne, como Cangas, como nosotros vamos a buscar ese perfil de jugadores", explicó, en este sentido, Luis Montes, que insiste en que "me gustaría apostar por jugadores gallegos y jóvenes, pero tendremos que hacerlo dentro de nuestras posibilidades".

Así, el técnico adelantó que Samuel Pereiro subirá al primer equipo y que es probable que uno de los extremos, Diego Prada o Cristian Remeseiro, puedan subir según se desarrollen las renovaciones y los fichajes. Además, habrá otros jugadores que alternarán ambos equipos, como es el caso de David Rey, que la temporada pasada jugó en el BM Chapela y que vuelve al Teucro. La cruz es Alberto Garrido, que tiene previsto operarse del hombro; "si a partir de enero está disponible, se incorporará al filial", apuntó Montes.

Poveda, renovado

El Teucro ejecutó la cláusula de renovación automática de Vicente Poveda, así se lo ha comunicado al jugador, que si tiene alguna otra propuesta sobre la mesa tendrá que negociar la rescisión de su contrato con el club.

Luis Montes se refirió a los otros tres jugadores que tienen contrato, Andrés Moyano, Juan Quintas y Domingo Luis, asegurando que a día de hoy cuenta con ellos, aunque Quintas tiene una cláusula de libertad por descenso que podría ejecutar al contar con varias ofertas de Asobal, mientras que Domingo Luis ha comentado al club que tiene otras propuestas y que es posible que abone su cláusula de rescisión.

El técnico confirmó, a su vez, que hay ya avances para los primeros fichajes. "Estamos trabajando, sobre todo, en cubrir los puestos en los que ya sabemos que va a haber bajas. Por ejemplo, en la primera línea y en el pivote, donde ya hay bajas confirmadas, estamos buscando incorporaciones. Creo que en los próximos días podremos confirmar algo", señaló Montes.