La maldición del delantero granate

La que viene será la quinta temporada consecutiva en la que el Pontevedra cambiará a su delantero centro. Desde su regreso a Segunda B, la entidad granate no ha logrado mantener más de una campaña a su "nueve" de referencia.

Bien porque los propios futbolistas buscaron una salida o bien porque no cumplieron con las expectativas y el propio club no les ofreció seguir, la realidad es que al Pontevedra le está costando dar con la pieza clave de su plantilla, la que marca las diferencias en el césped y aporta ese plus para intentar estar en el play off.

Borjas Martín fue el delantero granate en el año del regreso a Segunda B. Aquella temporada 2015-2016 el atacante canario marcó 12 goles, que le valieron para salir en verano rumbo a Murcia, donde su eficacia anotadora bajó considerablemente (dos goles). Su docena de tantos la complementó Pablo Carnero con otros tres.

La campaña siguiente el Lugo ofreció al Pontevedra la cesión de un joven Mario Barco. A pesar de las lesiones, el navarro fue determinante para que el equipo se clasificara para el play off con 12 goles. Pero acabó la temporada y volvió a su club de origen. Tampoco continuaría Mateu Ferrer, con una discreta cifra de cinco tantos.

La campaña siguiente fue la de la verdadera maldición de los delanteros del Pontevedra. Etxaniz, Berrocal e Iván Martín comenzaron la temporada, pero sus escasa eficacia anotadora (4, 2 y 3 goles, respectivamente) hizo que el primero abandonara el club en invierno, ocupando su puesto Éder Díez, que en la segunda vuelta haría cinco goles. El conjunto granate logró salvar la categoría, gracias en gran parte al acierto del extremo David Añón, máximo goleador del equipo con 12 dianas. Todos salieron en el mercado de verano excepto Berrocal, que se reinventó como centrocampista.

La pasada temporada el fichaje estrella del Pontevedra fue Mikel Arruabarrena. El vasco, con experiencia en Primera División, estaba llamado a ser el delantero determinante que tanto había buscado el club, pero no cumplió con las expectativas, haciendo solo ocho goles. El Pontevedra ya le ha comunicado que no cuenta con él para el próximo curso. El que sí repetirá es Javi Pazos, que logró siete dianas sin ser el teórico delantero titular.

En los últimos diez años, solo tres "nueves" del Pontevedra han superado la barrera de los diez goles en Segunda B: Mario Barco, Borjas Martín y Charles (15 goles en la temporada 2009-2010). Además, en Tercera División destacó Pablo Carnero, con 19 tantos en la campaña 2014-2015 y 14 en la 2013-2014.