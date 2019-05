Luismi Areda "El Pontevedra que viene tiene que competir al máximo cada domingo"

Llegó en diciembre de 2017 pasa salvar al equipo del descenso y en su segundo año en el banquillo granate, logró que el Pontevedra pelease por los puestos de play off de ascenso a Segunda División hasta la penúltima jornada. Tras firmar su renovación el pasado jueves, Luismi ya trabaja para configurar la plantilla del próximo año. Sin tiempo para empezar las vacaciones, hace balance de la temporada que acaba de terminar y adelanta los detalles del Pontevedra que está por llegar y del que será, por segunda año desde inicio, la piedra angular del conjunto granate.

El Pontevedra de la temporada 2019-2020 echa a andar y lo hace con la renovación de su técnico, Luismi. Avalado por su buena campaña en la que el equipo se quedó a tres puntos del play off el técnico prepara un equipo "que siga creciendo" el próximo año.

- Encarará su segunda campaña de inicio con el Pontevedra. ¿Qué ofrecerá Luismi al equipo la próxima campaña?

- Queríamos las dos partes, tanto el club como yo y fue fácil llegar al entendimiento y estoy feliz por iniciar el proyecto. Sobre todo queremos ser un equipo competitivo, un equipo que enganche a la afición, que disfrute con su equipo y se sienta orgullo del. Para eso debemos ser un equipo que despierte a la afición como esta temporada y, sobre todo darle continuidad a este equipo y que siga dando pasos hacia un Pontevedra mucho mejor.

- ¿Fueron los resultados los que le avalaron este año para que el entendimiento para su renovación fuese mucho más rápido esta temporada que en la anterior?

- Si. Cuando los resultados son buenos todo ayuda. Cuando no lo son, hay dudas y hay que analizarlo bien. En la pasada temporada había otro entrenador y llegué yo y fue un año difícil para todos y necesitábamos todos ese tiempo. En cambio en éste los resultados acompañaron y fue todo más rodado y fue más fácil analizar la temporada.

- ¿Ya tuvo tiempo para hacer un balance más fríamente de la temporada?

- Si. Para mí la temporada fue de notable alto. Hemos conseguido el objetivo marcado a principio de temporada, que era mantener la ilusión por entrar en play off y competir hasta el final y lo hemos conseguido. Nos hemos quedado a un pasito del sobresaliente que hubiera sido quedar entre los cuatro primeros, pero estoy contento y satisfecho porque el equipo ha podido rendir a un nivel muy alto.

- ¿Fue no entrar en el play off el momento más duro de la temporada?

- Si. Sobre todo porque te quedas muy cerca. Pudimos entrar entre los cuatro primeros a base de mucho trabajo y dices, pues lo hemos conseguido, pero la realidad es que lo difícil es mantenerse ahí. Que se nos escapara en las últimas jornadas el play off fue una desilusión pero al final es fútbol y todo podía pasar porque todos luchamos por estar entre los cuatro primeros. Hay que aprender de los errores para la próxima temporada.

- ¿Y cual fue el mejor momento de la temporada?

- Sin duda, cuando conseguimos ganar los cinco partidos consecutivos y conseguimos entrar entre los cuatro primeros y, sobre todo, por estar en esa dinámica ya no solo de resultados, sino juegos. Daba gusto ver al equipo jugar y todo lo que estaba generando porque daba gusto ver a la ciudad la ilusión y ese sueño por poder quedar en los cuatro primeros.

- El talón de Aquiles del equipo fueron los partidos que jugaba como visitante, concretamente, fuera de Galicia. ¿Qué le faltó?

- La verdad es que es cierto, nos costó ganar partidos fuera de casa, pero es lo normal. No solo al Pontevedra, a cualquier equipo le cuesta ganar lejos de su casa. Pero en enfrentamientos contra equipos gallegos hemos podido ganar. Nos faltó ser un poquito más regulares para conseguir esos tres puntos que nos privaron de meternos en el play off.

- ¿Qué condicionó que faltase esa regularidad de la que habla?

- Condicionó que (el Grupo I de Segunda División B) fuese muy competitivo e igualado, donde cualquiera podía ganar a cualquiera y no te podías dormir porque no era fácil ganar y eso demuestra la calidad del grupo. Creo que, a priori, había equipos que contaban con estar arriba y no fueron capaces de meterse, como el Salamanca, el Burgos, el Celta B que está en el play out, o el Fabril que desciende, estamos hablando de equipos que con el presupuesto más alto aspiraban a estar arriba y no han sido capaces de competir.

- ¿Le hace valorar más la campaña del Pontevedra?

- Si. Te queda el sabor agridulce de quedarte a las puertas, pero hay que pensar que equipos que aspiraban a estar y no están y que al final jugaremos la Copa del Rey, que no se le da mucho valor, pero creo que también es importante, un premio y un objetivo y estaremos pedientes del sorteo e ir pasando de rondas y ver si nos puede tocar un equipo de Primera División, que ilusiona y traslada también el buen ambiente a la ciudad.

- De cara a este curso, ¿sabe qué jugadores quiere?

- Tenemos jugadores que ya tienen contrato y contamos con ellos. Estamos hablando con futbolistas que acaban contrato para ver cómo se sienten y lo que quieren hacer y confeccionar la plantilla. Por desgracia no entramos en el play off y tenemos tiempo para planificar bien la plantilla. Queremos hacer las cosas con tranquilidad y no apresurarnos y ver si somos capaces de hacer una plantilla con el bloque que tenemos esta temporada y hacerla más competitiva.

- Jugadores como Kevin, Churre o Álex González que fueron muy importantes esta temporada y no tienen contrato. ¿Su renovación es una prioridad?

- Me gustaría que siguieran. Ves los números de estos jugadores que has nombrado y han tenido un papel importante. Pero hay que saber la disposición de ellos. Yo cuento con ellos porque nos han dado mucho esta temporada. Son fundamentales los que tienen contrato, pero también los que acaban y que creemos que creemos que son parte importante del equipo también continúen para seguir creciendo.

- ¿Alguna posición en la que se deba reforzar?

- De momento queremos ver qué jugadores van a continuar y a partir de ahí, trabajaremos en qué debemos o no reforzar. Estos futbolistas del Pontevedra se lo merecen por respeto, por profesionales y por darlo todo hasta el final.

- ¿Qué papel tendrán los canteranos en el próximo equipo?

- A la cantera le doy mucha importancia y en el filial hay gente que viene pisando fuerte y que conozco perfectamente por la temporada pasada (por su etapa en 2017) los he tenido. Tienen un nivel altísimo y creo que tienen un nivel altísimo y deben ser el futuro del Pontevedra. Este año tuvimos ya a Jesús y a Juan. El objetivo es incrementando cada año el número de jugadores de la cantera en el primer equipo y que vayan cogiendo esa experiencia y ganar año a año más protagonismo.

- ¿Ya ha hablado sobre los objetivos para la próxima temporada?

- Los objetivos ya sabemos cuales son. Conozco perfectamente a la presidenta y al director deportivo. Estamos en un club que es muy exigente, que tiene una importancia enorme, que tiene una historia detrás y tanto como club, como con todo lo que lleva consigo, el Pontevedra que viene tiene que salir a competir y a dar lo máximo cada domingo. No nos podemos poner metas. El objetivo sabemos cual debe ser que es pelear por lo máximo.

- ¿Se refiere al play off?

- No puedo decir play off. Ojalá, esa es nuestra ilusión, para que negarlo. Somos ambiciosos, pero también humildes. Este año fue bien siendo humildes y trabajando le queremos dar esa continuidad la próxima temporada. Claro que queremos el play off y queremos ascender, se nos va exigir eso, pero hay que ser cautos e ir día a día. ¿El objetivo? Pelear por lo máximo.