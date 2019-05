Víctor Vázquez "Churre" "El club me valora, vamos a hablar e intentar llegar a un acuerdo"

Su carácter y su solidez sobre el césped le valió para ganarse muy rápido el cariño de la afición del Pontevedra. En su primera temporada como granate, Víctor Vázquez "Churre" ha destacado como el futbolista de campo que más minutos ha disputado, una muestra de la confianza que ha tenido en él Luismi Areda; una confianza que se ha ganado a pulso en cada partido. El central marinense finaliza contrato el 30 de junio, pero confía en poder continuar defendiendo la camiseta granate, pues asegura sentirse muy cómodo y, además, el club le ha transmitido que quiere contar con él.

Es el jugador de campo con más minutos disputados esta temporada, solo superado por el portero Edu Sousa. Si el Pontevedra ha tenido un puntal imprescindible esta temporada ese ha sido Víctor Vázquez "Churre". El central marinense hace balance un día antes de despedirse de sus compañeros y espera que esta despedida sea un "hasta luego", pues asegura estar muy cómodo y contento en el equipo granate y, además, el club ya le ha transmitido que quiere que continúe.

- ¿Qué balance hace de la temporada?

- Yo creo que la temporada al final tuvo un sabor agridulce para todos por haber estado hasta el último momento luchando por ese play off que no se consiguió, pero a la vez creo que ha sido muy buena para todos, porque el club venía de estar en una situación muy peligrosa el año anterior y pasamos de eso a casi meternos entre los cuatro primeros. Creo que hay que coger lo bueno de este año y mantenerlo para ver si el año que viene podemos conseguir meternos.

- Cuando llegó al Pontevedra, el verano pasado, ¿se había fijado como objetivo el play off?

- No, para nada. A principio de temporada, con los equipos que había en la categoría, nuestro objetivo era salvarnos, conseguir los 46-47 puntos que harían falta para asegurar la permanencia lo antes posible y, una vez conseguidos, no renunciar a nada. Una vez sumamos esa puntuación, nos vimos con otros grandes equipos arriba, compitiendo de tú a tú; al final fueron mejores que nosotros, merecieron meterse, pero nosotros tenemos que estar orgullosos, tanto el que jugó más minutos como el que no tuvo la suerte de entrar tanto, porque todos fueron clave para que no hubiera relajación y que todos llegáramos cada domingo a tope.

- ¿La temporada del Pontevedra cobra más valor si cabe al ver la igualdad y la competitividad de la categoría y que equipos como la Cultural Leonesa se han quedado fuera del play off?

- Sabíamos que había equipos muy fuertes y que en cuanto a presupuesto estaban por encima de nosotros, pero teníamos claro el equipo que éramos, sabíamos a lo que jugábamos y estábamos convencidos de lo que hacíamos. Al final, lo que cobres o dejes de cobrar, hay que demostrarlo dentro del campo de fútbol, y nosotros creo que estuvimos a un nivel muy óptimo y nos faltó un pasito para que fuera una temporada sobresaliente.

- ¿Qué valoración hace a nivel personal?

- Estoy muy contento. También le tengo que agradecer al cuerpo técnico que contase conmigo casi siempre. Al final, que a uno le salga la temporada bien o mal también depende de sus compañeros y, en mi caso, creo que ellos han sido clave, porque uno solo no hace nada, si no están bien los que están a tu alrededor lo vas a tener muy complicado. Estuvo todo el mundo bien y cuando eso pasa, te salen mejores temporadas.

- Y se ganó el cariño de la afición muy rápido...

- Fue algo que me sorprendió porque era el primer año que jugaba aquí y desde el principio la gente me apoyó, animándome en todos los sentidos, y no tengo palabras para agradecer todo lo que me demostraron. Jugar este año al lado de casa ha sido muy bonito.

- ¿Le gustaría seguir el año que viene?

- Sí, yo aquí estoy cómodo. Tenemos que hablar el club y yo, a ver qué piensan ellos y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Yo aquí estoy contento, vivo al lado y hay mucha unión con la afición, con el equipo, con el cuerpo técnico y con el club.

- Pero el club ya le ha transmitido que le gustaría que siguiese, ¿no?

- Esta semana empezarán a hablar con todos. El club quería confiar en mí, me valoran y vamos a hablarlo y a negociar las cosas e intentar llegar a un acuerdo.

- ¿Opina, como muchos de sus compañeros, que será importante mantener el bloque?

- Creo que es clave para hacer una buena temporada otra vez el año que viene. Cuando las cosas salen bien, cuantas más cosas mantengas, mejor. Ya nos conocemos, sabemos las virtudes y las debilidades de los compañeros, al final el vestuario es como una familia y cuantos más se queden, mejor. Pero esto ya no es cosa nuestra, depende del club, queda en sus manos, si fuese por mí diría que continuaran todos.