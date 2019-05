Con toda la artillería para la primera final

El Pontevedra disputará el domingo la primera gran final en la lucha por el play off. Después de las dos últimas derrotas cosechadas en sus visitas al Unión Adarve (3-0) y al Las Palmas Atlético (2-1), los granates se han quedado sin margen de error y ya no dependen solo de sí mismos para acabar entre los cuatro primeros clasificados. Pero lo que tiene claro la plantilla de Luismi Areda es que hay que ganar los dos partidos que quedan, contra el Atlético de Madrid B, este domingo en Pasarón (18.00 horas), y contra el Real Madrid Castilla, el domingo 19 de mayo a domicilio, para apurar sus opciones hasta el final.

La mejor noticia para el Pontevedra es que, salvo contratiempos de última hora, tendrá a todo el equipo disponible para el encuentro de este domingo. Además del regreso de Churre tras haber cumplido sanción, todo apunta a que también volverán Kevin Presa y Adrián León, ambos recuperados de sus respectivas lesiones.

El centrocampista se sometió ayer a una prueba para comprobar el estado de su rotura fibrilar en los isquiotibiales y el resultado fue positivo. "Ya quería entrenar el viernes, pero no me dejaron", comentó Kevin, que aseguró que "en el aspecto físico, estoy perfectamente, ahora el que tiene que tomar la decisión es el míster". También Adrián León se encuentra en condiciones. El central, que se resintió de una dolencia en el abductor derecho, realizó algo de carrera el lunes y confía en integrarse en el trabajo con el grupo en la sesión de hoy en Cerponzóns.

Ambos tuvieron que seguir el encuentro de Las Palmas desde la distancia. "Al principio sientes un poco de impotencia al verlo desde casa, cuando no estás en el campo lo pasas peor. Creo que reaccionamos bien en la segunda parte, tal y como se nos puso el partido, y creo que pudimos haber empatado si no llega a ser por su portero", analizó Adrián León. Kevin, por su parte, se refirió también al duelo contra el Unión Adarve: "Ninguno de los dos fue nuestro mejor partido de la temporada, pero hay que ver el lado positivo y, a pesar de estos dos golpes tan duros, ganando los dos partidos que nos quedan tenemos muchas posibilidades de entrar", señaló el centrocampista, que añadió que "el equipo es consciente de lo sucedido en estos dos últimos partidos, pero hemos demostrado durante todo el año que podemos competir contra cualquiera, sobre todo en casa. Hemos dado la talla contra los rivales de arriba. Si hemos logrado dar ese nivel, por qué no volver a darlo en estos dos últimos partidos".

Confianza total

"Confiamos al cien por cien en que dependemos de nosotros mismos", afirmó Adrián León. El central está seguro de que si el Pontevedra gana los dos partidos que le quedan, se meterá en zona de play off. En este sentido, Kevin apunta que "el equipo no está confiado, pero sí tiene mucha confianza y muchas ganas de demostrar que esto ha sido un bache y que podemos conseguir el play off".

Determinante va a ser el encuentro de este domingo. "Tenemos que centrarnos en el Atlético de Madrid, en ganar este partido, porque si no ganamos probablemente ya no tengamos opciones de meternos. Este partido es una final, es ganar o ganar", destacó León.

El central recordó, además, que "sabemos que en casa somos fuertes, que llevamos más de un año sin perder en nuestro estadio, y eso se tiene que notar, seguro que va a haber una buena entrada y que la gente va a estar animando al equipo a tope".

Kevin, por su parte, destacó que "lo primero va a ser recuperar nuestra solidez defensiva. En los últimos dos partidos hemos encajado cinco goles; en uno, dos goles en tres minutos, y en otro, en el minuto cuatro ya íbamos perdiendo. Creo que esa va a ser la clave para el partido del domingo. A partir de ahí, recuperar el nivel que estábamos mostrando de juego, porque como conjunto hemos estado muy fuertes".

Sobre el rival, León apuntó que "es un filial, pero un poco atípico, porque no solo juega la pelota, sino que también va bien en los duelos individuales y en el contacto. Arriba tiene gente muy buena; joven, pero muy buena, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero hemos demostrado que en casa somos un buen equipo y creo que ellos también nos van a tener ese respeto".