Javi Pazos se quita el "meigallo"

Marcar goles es casi como andar en bici: una vez que se aprende, ya no se olvida, aunque nadie se libra de esas épocas de dudas en las que, por unos motivos u otros, cuesta más carburar. Javi Pazos no se ha olvidado de marcar. El delantero del Pontevedra llevaba más de tres meses sin celebrar un gol, concretamente desde el que le hizo al Real Madrid Castilla en Pasarón (3-0), demasiado tiempo para un "nueve" para quien los goles son el mejor alimento.

La penitencia del marinense acabó el domingo en el campo de O Vao, donde se reencontró con el gol y con doble valor, pues supuso la victoria para el Pontevedra. Por eso Javi Pazos era ayer un hombre feliz, "sobre todo porque también nos llevamos los tres puntos, pero fue un gran alivio meter un gol, que ya era hora desde el 6 de enero, que fue el último que metí. Estaba con ganas, así que estoy muy contento".

El delantero reconoció que esta sequía, tanto suya como de su compañero Mikel Arruabarrena, es inevitable que afecte a nivel mental y de confianza. "Te comes la cabeza bastante y estás semana tras semana esperando a que llegue el domingo a ver si puedes marcar. Ahora espero que se haya acabado ya la mala racha", comenta el futbolista granate, que también reconoce que en su posición se vive mucho de rachas.

Pazos no había marcado en los 13 partidos de la segunda vuelta y hasta había probado con "remedios" como el romero, poniéndose una rama en la bota en el partido ante el San Sebastián de los Reyes, contra el que tampoco marcó. Contra el Coruxo no lo llevó, "pero no le voy a quitar mérito a nada", bromea antes de asegurar que "no hice nada especial".

El delantero destaca el buen ambiente que hay en el vestuario del Pontevedra y cómo los compañeros han intentado ayudarle tanto a él como a Arruabarrena para que rompieran su mala racha. "Siempre se comenta, tanto Mikel, como yo, como los propios compañeros, que a ver qué nos pasa, que a ver si marcamos de una vez... siempre con buen rollo porque somos un equipo, una piña y todo se habla y nos vacilamos unos a otros".

Quizá Javi Pazos estaba destinado a romper su sequía contra el Coruxo, al que también marcó en la primera vuelta en Pasarón el solitario gol que supuso la victoria del Pontevedra. "Eso son casualidades, también pudieron meter antes Kevin, Pedro, Romay... Tuve la fortuna de ser yo y estoy agradecido, porque es un gol más, que Mikel y yo vivimos de ello, y son tres puntos muy importantes", señaló. En este sentido, el marinense destacó que el partido contra el Coruxo fue "muy duro, sabíamos que es un equipo muy bueno con balón. En la primera parte pudimos acabar 0-4 o 0-5, pero no estuvimos finos y los detalles son los que lo definieron".

Cuatro victorias seguidas

El Pontevedra ha logrado encadenar cuatro victorias consecutivas que le han llevado, por primera vez esta temporada,a puestos de play off, pero más difícil que llegar es mantenerse. "Depende de nosotros, los últimos dos partidos son duelos directos contra el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla, pero si seguimos en esta dinámica de los últimos partidos, creo que llegaremos bien, estamos con total confianza de estar ahí arriba", asegura Pazos, que señaló que "nunca dejamos de confiar en nosotros mismos".

El futbolista marinense comentó que "llevamos cuatro victorias y esperemos que la del Coruxo no sea la última, porque tenemos tres partidos contra rivales que no son directos, que son de la zona media-baja, pero van a ser muy complicados y no podemos salir relajados, sino igual que contra el Sanse y el Coruxo. El Rápido de Bouzas viene con una dinámica muy buena, quiere salir de ahí abajo y creo que nos va a complicar el partido".

El delantero cree que "no afecta" que esta semana el encuentro se adelante al jueves. "Cuanto antes tengamos los partidos, mejor. Tenemos ganas de jugar. También necesitamos descanso y si nos podemos marchar con una victoria, nos va a sentar mejor y el lunes volveremos con más ganas".

Javi Pazos destacó también el apoyo de la afición en los últimos partidos. "Es muy importante. Contra el Sanse la gente se volcó y en O Vao también, y se nota mucho. Estamos superagradecidos y esperamos que el jueves se llene Pasarón", comentó.