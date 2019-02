Luismi: "Entramos mal en el partido y nos penalizó"

El técnico del Pontevedra tenía claro que su equipo había ido de menos a más en los Anexos del José Zorrilla y lamentaba que no hubiese podido remontar el tempranero gol de Miguel que definiría el choque. "El error en el gol nos ha penalizado mucho y nos ha castigado con esta derrota", señaló Luismi Areda nada más finalizar el encuentro.

El entrenador trató de ver el lado positivo al encuentro. "Pese al error, el equipo no le ha perdido la cara al partido", afirmó. Pero Luismi hizo autocrítica y, junto con el error que acabaría en el único tanto del encuentro, señaló que una de las claves en la derrota de los granates fue que faltó el último pase. "Hemos tenido nuestras opciones, pero quizá no hemos estado finos en los últimos metros. Nos ha faltado acierto en el ultimo pase a la hora de definir", indicó el entrenador granate.

Precisamente una característica de su Pontevedra en la primera parte fue que no pudo jugar con un fútbol tan combinativo como está acostumbrado, abusando en algunos tramos de partido de balones largos que no se transformaron en ocasiones claras. "No hemos estado acertados en el último centro para llegar con opciones de finalización. En definitiva, me quedo con la sensación de que un gol en un error nos ha costado el partido", señalaba.

Y es que al Pontevedra le costó entrar en el encuentro tras el tanto de Miguel. "El gol hizo que nos sintiésemos inseguros en defensa y en los primeros compases tuvimos dudas y cometimos algunas imprecisiones", indicó sobre el rival que hizo un despliegue físico en la primera parte con una presión muy alta sobre la salida del balón granate. "Nos estaba costando contra un equipo que aprieta. Entramos mal en el partido y eso nos ha penalizado mucho". "En la segunda parte sabíamos que teníamos que intentar marcar el ritmo y darle la vuelta al partido, intentar tener el balón y asociarnos para generar peligro", afirmó el técnico granate que señaló que trató de transmitir a los suyos "pelear y no bajar los brazos y sobre todo defender bien para no encajar un segundo gol".